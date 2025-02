Forest Stewardship Council (FSC)

Nachhaltigkeitszertifizierung im Krieg - Verantwortungsvolle Waldwirtschaft in der Ukraine

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Die Angriffe Russlands auf die territoriale Integrität der Ukraine dauern nun schon seit über zehn Jahren an - die Besetzung der Krim 2014 jährt sich Ende Februar zum elften Mal und am 24. Februar 2022 begann die Invasion russischer Truppen. Für viele Menschen in der Ukraine bedeutet das unermessliches Leid und Entbehrung. Dennoch geht das Leben in dem Land vielerorts weiter. Besonders in den nicht unmittelbar vom Krieg betroffenen Regionen arbeiten Menschen und Betriebe an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Das gilt auch für die Waldwirtschaft und die Weiterentwicklung zu mehr ökologisch-sozialer Nachhaltigkeit. FSC Ukraine arbeitet unermüdlich an neuen Standards und daran, fortschrittliche Forstwirtschaft in einem gebeutelten Land zu etablieren. Dennoch bedeutet es arbeiten unter erschwerten Bedingungen - arbeiten in einem Land, in dem Krieg herrscht.

Seit 2022 hat sich für das Team von FSC Ukraine viel verändert. Die anspruchsvollen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen des Zertifizierungssystems zu erfüllen und gleichzeitig den Betrieb in Kriegszeiten aufrechtzuerhalten, schien gerade in den Anfangszeiten unmöglich. Doch Herausforderungen machen erfinderisch und flexibel. Hybride Arbeitsprozesse, Anpassungen der betrieblichen Aktivitäten an sicherheitsrelevante Herausforderungen wie z. B. Online-Arbeit in Schutzräumen bei Fliegeralarm und ein engagierter Einsatz der Mitarbeiter vor Ort halten die Kommunikation mit Zertifikatsinhabern, Partnern und Interessengruppen im Land und weltweit aufrecht. "Selbst in Kriegszeiten haben wir keine einzige Anfrage abgelehnt, auch wenn wir gelegentlich geplante Treffen verschieben oder absagen müssen. Jeder soll sich darauf verlassen können, dass wir als Vertreter von FSC auch unter diesen außergewöhnlichen Umständen unseren Auftrag im Land erfüllen werden", beschreibt Pavlo Kravets, Geschäftsführer von FSC Ukraine die Situation.

Holz-Zertifizierung unter Einfluss des Krieges

Für die meisten Deutschen, die die Auseinandersetzungen in der Ukraine vor allem über das Fernsehen und andere Nachrichtenkanäle mitbekommen, ist es kaum vorstellbar, dass in einem solchen Land weiterhin gearbeitet werden kann. Man darf jedoch nicht vergessen, dass nicht in allen Teilen des Landes gekämpft wird. Tatsächlich befindet sich der größte Teil der FSC-zertifizierten Waldflächen im Westen der Ukraine, während die meisten Kriegshandlungen bisher im Südosten des Landes stattgefunden haben (siehe Karte). Inmitten der wirtschaftlichen Herausforderungen bieten weiterhin agierende Holzverarbeitungsunternehmen in der Ukraine, Akteuren in Europa eine Möglichkeit, hochwertiges FSC-zertifiziertes Material zu importieren, gerade jetzt, da die traditionellen Quellen aus Russland und Weißrussland nicht mehr zur Verfügung stehen (die Zertifikate wurden aufgrund der Kriegshandlungen beendet, Materialien aus Russland und Belarus sind in FSC-Lieferketten verboten). Es ist darüber hinaus eine Möglichkeit, die ukrainische Wirtschaft zu unterstützen. Natalia Pokinska, Geschäftsführerin von Kronospan UA LLC, eines der größten Holzwerkstoffhersteller des Landes, sagte dazu in einem Interveiw mit FSC International: "Aktuell ist die FSC-Zertifizierung nicht nur wichtig, sondern auch unerlässlich, um die ukrainische Wirtschaft zu unterstützen und Arbeitsplätze für diejenigen zu schaffen, die nicht abgewandert sind und für diejenigen, die umgesiedelt wurden. Holzverarbeitende Betriebe und Möbelfabriken haben ihre lokalen Absatzmärkte fast verloren. Es ist daher dringend notwendig, neue Kunden im Ausland zu finden."

Alltägliche zentrale FSC-Themen wie Arbeitssicherheit bekommen eine ganz andere Dimension, wenn man es im Lichte kämpferischer Auseinandersetzungen betrachtet. Zentrales Thema für das FSC-Team in der Ukraine ist deswegen die kontinuierliche Auseinandersetzung mit den nationalen Indikatoren im FSC-Waldstandard angesichts der sich wandelnden Realitäten des Krieges. "Da sich der Krieg sowohl auf die Arbeit vor Ort im Wald als auch auf die Arbeitsweise der Unternehmen auswirkt, haben wir hart daran gearbeitet, unsere Standards so anzupassen, dass sie anspruchsvoll bleiben und gleichzeitig den Umständen Rechnung tragen", betont Pavlo Kravets. Der neue FSC-Waldstandard für die Ukraine trat im September 2024 in Kraft.

Beitrag zu Arbeitsschutz und Sicherheit

Neben einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Forstwirtschaft generell, leistet FSC damit vor allem im Bereich des Arbeitsschutzes und der Sicherheit der Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter einen wichtigen Beitrag. So sieht der nationale FSC-Standard der Ukraine vor, Kriegsgebiete und verminte Waldgebiete von der Bewirtschaftung auszuschließen, um die Sicherheit der Waldarbeiter zu gewährleisten. "Die Ukraine steht unter der Beobachtung der ganzen Welt, und die Tatsache, dass FSC Ukraine zur Sicherheit der Waldarbeiter unter solch schwierigen Bedingungen beiträgt, ist der Schlüssel zum Erhalt der Wälder für künftige Generationen und die Entwicklung der Gesellschaft", betont Volodymyr Tkachuk, Vorsitzende der Gewerkschaft der Forstarbeiter der Ukraine.

Nachhaltiger Wiederaufbau

Im Inland setzt sich das vierköpfige Team von FSC Ukraine für die Repräsentation der zertifizierten Betriebe ein, indem es den Dialog zu nationalen Stakeholdern sucht und das FSC-Netzwerk einbindet, das sowohl Mitglieder von FSC-International als auch FSC-Büros vieler Länder umfasst. Aber auch jenseits der Grenzen tut sich einiges. Bereits 2023 fand in Warschau die erste "ReBuild Ukraine" statt. Die internationale Fachveranstaltung konzentriert sich auf den Wiederaufbau der Ukraine nach den Zerstörungen durch den Krieg. Sie bringt Vertreter aus Wirtschaft, Politik und humanitären Organisationen zusammen, um Lösungen für den Wiederaufbau der Infrastruktur, Wohngebäude, Energieversorgung und anderer zentraler Bereiche zu diskutieren. Ziel ist es, Investitionen und internationale Partnerschaften zu fördern, um eine nachhaltige und widerstandsfähige Entwicklung des Landes zu unterstützen. 2024 nahm auch FSC International mit einer Delegation von Ländervertretungen aus Polen, Litauen und Lettland daran teil. Sie vertraten die ukrainischen Kollegen, die keine Reisegenehmigung erhielten.

Für einen klimafreundlichen, widerstandsfähigen und ressourcenschonenden Wiederaufbau ist Holz ein unerlässlicher Rohstoff. So plant die ukrainische Regierung, die Dekarbonisierung des Bausektors voranzutreiben - unter anderem durch den vermehrten Einsatz von Holz statt Zement und Stahl. Welche Rolle dabei vor allem zertifiziertes Holz spielt, vermittelte die messebegleitende Onlineveranstaltung 'European Initiatives on Sustainable Constructing with Wood: Experience and Lessons for Ukraine'. Sie fasste die Ergebnisse der von der FSC Ukraine in Auftrag gegebenen Studie 'The Role of Wood Construction in Ukraine's Recovery: Overview of Strategies and Initiatives' zusammen. Dabei hob sie die derzeitigen Hindernisse und Möglichkeiten für die Verwendung von Holz zur Dekarbonisierung des Bausektors hervor und analysierte die Positionen der ukrainischen Regierung, der Europäischen Union, der internationalen Finanzinstitutionen und der Zivilgesellschaft zur Verwendung von Holz in Wiederaufbauprojekten. Über 60 interessierte Teilnehmende folgten den Ausführungen des online hinzugeschalteten Teams aus der Ukraine.

"Es fehlt an effektiven Kommunikationskanälen"

Gerade im Lichte des Wiederaufbaus werden sich also für den ukrainischen Forstsektor neue Perspektiven ergeben, auch mit Blick auf den EU Green Deal oder Initiativen wie Neues Europäisches Bauhaus und die damit zusammenhängende wahrscheinliche Zunahme der "Klimakonditionierung" bei der Finanzierung des Wiederaufbaus. Doch während viele Geber, Bauunternehmer und Architekten die Vorteile von Holz beim Wiederaufbau des Landes erkennen, fehle es an wirksamen Kommunikationskanälen, mit denen sie die ukrainischen FSC-Zertifikatsinhaber erreichen können, so Kravets. Diese Rolle habe mittlerweile FSC Ukraine eingenommen: "Als FSC Ukraine sind wir zu einer wichtigen Anlaufstelle geworden, um diese neuen Verbindungen zu schaffen."

FSC stand in der Ukraine in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik. Korruption und schwache staatliche Institutionen sind landesweite Herausforderungen, die das Risiko des illegalen Holzeinschlags im Land erhöhen. FSC Ukraine hat mit enormem Aufwand und Engagement dahingehend bereits viel erreicht und echte Pionierarbeit geleistet. Die Mitarbeiter wissen aber auch, dass die notwendigen Veränderungen Zeit brauchen: "Wir müssen pragmatisch sein und erkennen, dass die FSC-Vision Zeit braucht, um ein Umdenken hin zu einer naturnäheren Waldbewirtschaftung zu bewirken", erklärt Yevhenii Khan. "Dies erfordert einen Generationswechsel in der Forstwirtschaft und ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten. FSC Ukraine wird weiterhin versuchen, mit seinem Fachwissen und Einführung neuer Technologien zur Lösung beizutragen."

Autoren: Pavlo Kravets, Yevhenii Khan, Yaroslav Demianenko, Julia Springmann, Annika Burger

Hintergrund: Kommunikationsprojekt FSC Ukraine und FSC Deutschland

Um mehr Licht in das Engagement des Teams in der Ukraine zu bringen, starteten FSC Ukraine und FSC Deutschland im Dezember 2024 ein gemeinsames Kommunikationsprojekt. Ziel ist die Förderung eines tieferen Verständnisses für die Realitäten, mit denen ukrainische Forstleute konfrontiert sind sowie die Minderung der Bedenken deutscher COC-Manager hinsichtlich Korruption und kriegsbedingter Risiken. Dieser gemeinsame Artikel ist der Auftakt für weitere Beiträge und Online-Events

Über FSC

FSC ist die weltweit zuverlässigste Organisation für die Absicherung wichtiger Umwelt- und Sozialstandards im Wald. FSC unterstützt Waldbewirtschaftende, Unternehmen und Regierungsorganisationen dabei, gesunde Waldökosysteme zu fördern und die Lebensgrundlagen im Wald zu sichern. Dabei ist FSC die Plattform für einen gleichberechtigten Dialog zwischen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Interessen. Weltweit sind rund 150 Millionen Hektar Wald nach dem FSC-Standard für nachhaltige Waldbewirtschaftung zertifiziert. Über 52.000 Unternehmen verfügen weltweit über eine FSC-Zertifizierung für den Handel und die Verarbeitung zertifizierter Materialien. Die Zertifikatsvergabe erfolgt nach einer erfolgreichen Prüfung durch unabhängige Dritte, die mindestens jährlich wiederholt wird.

Über FSC Deutschland

In Deutschland sind über 1,4 Million Hektar Wald FSC zertifiziert und rund 4.100 Unternehmen verfügen über eine Zertifizierung ihrer Produktkette nach den FSC Standards (Stand: Februar 2024). In deutschen Wäldern steht der FSC u.a. für eine Waldwirtschaft, die den Wald nicht übernutzt, die biologische Vielfalt fördert und die gegenüber interessierten Bürger:innen sowie Organisationen transparent handelt. Kahlschläge bei der regulären Holzernte sind untersagt und Pestizide dürfen nur eingesetzt werden, wenn dies gesetzlich gefordert wird. FSC setzt sich für die Mehrung natürlicher Mischwälder, die Schonung des Waldbodens, für den Schutz seltener Arten und Ökosysteme ein. Damit sind FSC-zertifizierte Wälder stabiler in einem sich wandelnden Klima und können als Ökosystem mehr CO2 langfristig binden. Für die Menschen im Wald sichert FSC faire Entlohnung und mehr Bürgerbeteiligung im Wald. In Deutschland ist FSC als gemeinnütziger Verein tätig und engagiert sich gemeinsam mit seinen Mitgliedern für eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Forstwirtschaft. Zu den Mitgliedern von FSC Deutschland zählen u.a. Umweltorganisationen wie WWF, BUND, NABU und Robin Wood, Soziale Organisationen mit Bezug zu Wald aber auch Waldbesitzer:innen, Kommunen sowie zahlreiche Unternehmen und Verbände aus Produktion und Handel wie u.a. OTTO Group, Landesforsten Rheinland-Pfalz, Stadt Wiesbaden, Lidl, Dehner, Klöpfer Holz und viele mehr.

Original-Content von: Forest Stewardship Council (FSC), übermittelt durch news aktuell