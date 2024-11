Forest Stewardship Council (FSC)

Für ein grünes Fest: Nachhaltig dekorieren mit FSC

Mit FSC-zertifizierten Produkten können Deko-Fans nicht nur festliche Stimmung in ihrem Zuhause schaffen, sondern auch ein Zeichen für die Wälder weltweit setzen.

Der erste Schnee bedeckt die Dächer, die Innenstadt strahlt in festlicher Beleuchtung und die Weihnachtsmärkte locken mit Glühwein und Lebkuchen. Es ist wieder so weit: Weihnachten steht vor der Tür! Die Vorfreude wächst und damit auch die Lust, das Zuhause festlich zu schmücken. Doch wie lässt sich die Weihnachtsstimmung in die Wohnung holen, ohne die Umwelt zu belasten?

Eine Möglichkeit: nachhaltiges Dekorieren mit FSC-zertifizierten Produkten. "Mit FSC-zertifizierten Weihnachtsbäumen und Dekoration genießen wir nicht nur die Weihnachtszeit, sondern fördern aktiv unsere Wälder. Wer auf FSC-zertifizierte Produkte setzt, entscheidet sich klar für eine grüne Zukunft", so Margarete Wacker, Leiterin Marktservices bei FSC Deutschland.

Weihnachtsbaum ohne Pestizide

Der Weihnachtsbaum ist für viele Menschen unverzichtbar, um sich auf die festliche Weihnachtszeit einzustimmen. Doch nicht jeder Baum ist umweltfreundlich: Herkömmliche Weihnachtsbäume werden oft auf Plantagen gezogen, wo Pestizide und chemische Düngemittel gegen Schädlingsbefall und für einen gleichmäßigen Wuchs eingesetzt werden Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wies in seinem Weihnachtsbaum-Test 2023 nach, dass 14 von 19 Bäumen belastet waren.

Eine nachhaltige Alternative sind FSC-zertifizierte Bäume. Hier sind Pestizide tabu, synthetische Düngemittel verboten, und hohe Sozialstandards sorgen für faire Arbeitsbedingungen. "Im Vergleich zu herkömmlichen Weihnachtsbäumen ist diese Aufzucht aufwendiger: Die Bäume wachsen langsamer und benötigen mehr Pflege. Aber dafür tragen sie zu einem gesünderen Waldökosystem bei", erklärt Elmar Seizinger, Leiter des Waldbereichs von FSC Deutschland. Die Umweltschutzorganisation ROBIN WOOD veröffentlicht jedes Jahr eine Liste von Verkaufsstellen in Deutschland, die FSC-Bäume anbieten.

Kein Platz oder Geld für einen großen Baum? Kein Problem! Geschmückte Zweige oder FSC-zertifizierter Reisig können genauso viel weihnachtliche Atmosphäre zaubern - und sind perfekt für kleinere Räume.

FSC-Papier- statt Plastikdeko

Glitzernde Kugeln, funkelnde Sterne und festliche Anhänger - der richtige Schmuck macht den Baum zum Hingucker. Doch auch hier lohnt es sich, auf Nachhaltigkeit zu achten. Baumschmuck aus FSC-zertifiziertem Papier oder Holz ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch absolut im Trend. Dieser zertifizierte Baumschmuck aus Papier, z.B. von Tchibo oder Papier-Weihnachtsgirlanden wie die von Søstrene Grene sowie geschnitzte Holzfiguren bringen einen natürlichen, gemütlichen Look in das Zuhause.

Weihnachtliche Deko-Züge von Bloomingville, oder Sterne und Tannenbäume aus FSC-Holz zum Aufstellen bringen eine festliche Atmosphäre ins Haus. Weihnachtliche FSC-zertifizierte Dekorationen zum Aufhängen setzen zusätzliche stimmungsvolle Akzente; beispielsweise die von Depot oder Søstrene Grene.

Für den festlich gedeckten Tisch

Die gedeckte Festtafel ist oft der Mittelpunkt der Feiertage. Mit Mini-Weihnachtsbäumen aus FSC-Papier, wie denen von Tchibo oder Søstrene Grene, kombiniert mit FSC-Papierservietten von Bloomingville und einem Adventskranz aus FSC-zertifiziertem Holz, wird der Tisch zu einem Hingucker. Vasen mit dekorierten FSC-zertifiziertem Reisig runden das Bild ab.

Bewusst entscheiden für ein grünes Fest

Wenn in neue Deko investiert werden soll, ist es sinnvoll, sich bewusst für langlebige Lieblingsstücke zu entscheiden. Noch nachhaltiger ist es, wenn vorhandene Weihnachtsdeko mit Naturmaterialien wie Zapfen, Moos oder FSC-Reisig aufgewertet werden. So wird ein ganz individueller Look geschaffen - ohne zusätzlichen Konsum.

Auch beim Geschenkeverpacken lohnt sich ein Moment der Aufmerksamkeit für unsere Wälder: FSC-zertifiziertes Geschenkpapier und Weihnachtskarten sind perfekt für alle, die bei der Bescherung nicht nur an ihre Liebsten, sondern auch an ihre Umwelt denken.

Über FSC

FSC ist die weltweit zuverlässigste Organisation für die Absicherung wichtiger Umwelt- und Sozialstandards im Wald. FSC unterstützt Waldbewirtschaftende, Unternehmen und Regierungsorganisationen dabei, gesunde Waldökosysteme zu fördern und die Lebensgrundlagen im Wald zu sichern. Dabei ist FSC die Plattform für einen gleichberechtigten Dialog zwischen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Interessen. Weltweit sind rund 150 Millionen Hektar Wald nach dem FSC-Standard für nachhaltige Waldbewirtschaftung zertifiziert. Über 52.000 Unternehmen verfügen weltweit über eine FSC-Zertifizierung für den Handel und die Verarbeitung zertifizierter Materialien. Die Zertifikatsvergabe erfolgt nach einer erfolgreichen Prüfung durch unabhängige Dritte, die mindestens jährlich wiederholt wird.

Über FSC Deutschland

In Deutschland sind über 1,2 Million Hektar Wald FSC zertifiziert und rund 4.100 Unternehmen verfügen über eine Zertifizierung ihrer Produktkette nach den FSC Standards. In deutschen Wäldern steht der FSC u.a. für eine Waldwirtschaft, die den Wald nicht übernutzt, die biologische Vielfalt fördert und die gegenüber interessierten Bürger:innen sowie Organisationen transparent handelt. Kahlschläge bei der regulären Holzernte sind untersagt und Pestizide dürfen nur eingesetzt werden, wenn dies gesetzlich gefordert wird. FSC setzt sich für die Mehrung natürlicher Mischwälder, die Schonung des Waldbodens, für den Schutz seltener Arten und Ökosysteme ein. Damit sind FSC-zertifizierte Wälder stabiler in einem sich wandelnden Klima und können als Ökosystem mehr CO2 langfristig binden. Für die Menschen im Wald sichert FSC faire Entlohnung und mehr Bürgerbeteiligung im Wald. In Deutschland ist FSC als gemeinnütziger Verein tätig und engagiert sich gemeinsam mit seinen Mitgliedern für eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Forstwirtschaft. Zu den Mitgliedern von FSC Deutschland zählen u.a. Umweltorganisationen wie WWF, BUND, NABU und Robin Wood, Soziale Organisationen mit Bezug zu Wald aber auch Waldbesitzer:innen, Kommunen sowie zahlreiche Unternehmen und Verbände aus Produktion und Handel wie u.a. OTTO Group, Landesforsten Rheinland-Pfalz, Stadt Wiesbaden, Lidl, Dehner, Klöpfer Holz und viele mehr.

