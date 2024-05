Kinder-Aktionswettbewerb von LÄSSIG / Gemeinsam für die Umwelt

Lässig GmbH

Gemeinsam für die Umwelt

Nach dem Erfolg des Kinder-Malwettbewerbs 2022 und des Kinder-Kreativwettbewerbs 2023, ruft LÄSSIG nun zum deutschlandweiten Kinder-Aktionswettbewerb 2024 auf. Anlass ist der 8. Hessische Tag der Nachhaltigkeit, der in diesem Jahr unter dem Motto "Nachhaltiges Hessen: Gemeinsam. Besser. Machen!" steht. Mit einer bunten Mischung aus informativen, unterhaltsamen und interaktiven Aktionen will das Land Hessen das Thema Umweltschutz am 26. September 2024 durch verschiedenste Akteur:innen erlebbar machen. Immer wieder gerne mit dabei: LÄSSIG!

UMWELTHELDEN GESUCHT - ZEIGE UNS, WAS DU TUST, UM DIE UMWELT ZU SCHÜTZEN!

Mit diesem Aufruf lädt LÄSSIG alle kleinen Umweltschützer:innen zwischen 5 und 12 Jahren dazu ein, zu teilen, wie sie sich für den Schutz der Umwelt engagieren. Ob Bäume pflanzen, Müll sammeln, Wasser sparen oder Lebensmittel retten - alles, was der Umwelt hilft, zählt. Das Beste: Bereits die Einreichung der Idee trägt aktiv zum Klimaschutz bei. Für jede Einreichung pflanzt LÄSSIG in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. einen Baum. Darüber hinaus gibt es viele tolle LÄSSIG Preise wie beispielsweise ein Kinder-Reiseset mit Koffer, Kulturbeutel und Snackbag, einen trendigen Rolltop-Rucksack mit Brotdose, Trinkflasche und Stickern oder einen coolen BOLD Schulrucksack zu gewinnen. Einreichungen sind per E-Mail oder Post möglich. Einsendeschluss für alle Einreichungen ist der 24.09.2024.

Per Post:

Lässig GmbH - Corporate Communications

Im Riemen 32

64832 Babenhausen

Per E-Mail: VG_Communications@laessig-gmbh.de

Weitere Informationen unter: Tag der Nachhaltigkeit in Hessen. LÄSSIG ist dabei!

Der bundesweite Kinder-Aktionswettbewerb von LÄSSIG startet im Mai 2024 und endet im September 2024. Neben klassischen Bildern und Kunstwerken sind in diesem Jahr auch Foto- und Videoaufnahmen als Einreichung möglich. Am 26. September, pünktlich zum 8. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit, prämiert eine Jury die tollsten Ideen und Aktionen. Teil der Jury sind neben Vertreter:innen des Hessischen Umweltministeriums, dem Babenhäuser Bürgermeister und der LÄSSIG Geschäftsführung auch Vertreter:innen der sozialen Organisationen, die LÄSSIG unterstützt. Unter anderem sind Sharkproject Germany e.V., die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. sowie die Bärenherz-Stiftung mit dabei. Alle sind an diesem Tag vereint, um die beste Einreichung aus jeder Altersklasse auszuwählen.

ÜBER LÄSSIG

Die Lässig GmbH, die von Claudia und Stefan Lässig 2006 gegründet wurde, ist ein international erfolgreiches Lifestyle-Unternehmen mit Firmensitz im hessischen Babenhausen. Von Anfang an arbeitet das gesamte LÄSSIG Team daran zu zeigen, dass sich Wirtschaftlichkeit, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit in einem innovativen Unternehmen verbinden lassen. Seit 18 Jahren bietet die Marke LÄSSIG hochwertige, nachhaltige, stylische sowie funktionale Lifestyle-Produkte für Babys, Kinder und Eltern. Produkte, die mit viel Liebe zum Detail entstehen und die Ansprüche moderner, aktiver, umweltbewusster Familien erfüllen. Alle Styles begeistern durch ein zeitgemäßes Eco Design und punkten mit vielen tollen Funktionen, die den Familienalltag leichter machen und mit den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder mitwachsen - aus Liebe zu Mensch, Tier und Natur. Die Produkte sind in 50 Ländern in stationären Geschäften und Online-Stores sowie im eigenen Online-Shop zu finden.

Weitere Informationen unter: laessig.fashion.de

