Lässig GmbH

LÄSSIG setzt auf regenerative Landwirtschaft

Bild-Infos

Download

Babenhausen (ots)

Von Beginn an sucht LÄSSIG immer wieder nach neuen, innovativen Wegen, um seine Produkte noch fairer, nachhaltiger und sozialer zu gestalten. Ein Prozess, der 2022 durch die Kooperation mit Raddis® einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht hat. Das Raddis® System setzt im gesamten Baumwoll-Anbauprozess auf regenerative Anbaumethoden. Aus der nachhaltigen Baumwolle entstand vor zwei Jahren bei LÄSSIG eine kleine, aber feine Mulltücher-Kollektion, die jungen Familien ein gutes Gefühl gibt und sich aktiv für die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder einsetzt.

Die limitierte LÄSSIG x Raddis® Cotton Swaddle-Kollektion war erst der Anfang. LÄSSIG und Raddis® setzen ihre Zusammenarbeit fort und präsentieren 2024 neue, angesagte Produkte, die das Baby-Sortiment noch vielfältiger machen und aktiv dazu beitragen, die gesamte Wertschöpfungskette der Baumwolle nachhaltig zu transformieren. Der neue Blossom-Print, bestehend aus Baumwollblüten, Sonne, Regenbogen und Regenwolken, spiegelt den Kreislauf der Natur wider und bringt frischen Wind in die Babyausstattung. Mit ganz viel Liebe entwickelt, sind die neuen LÄSSIG x Raddis® Cotton Ponchos, Handtücher, Waschhandschuhe, Bademäntel und Stillschals das ideale Geschenk zur Geburt oder Taufe.

ALLESKÖNNER: DAS MULTIFUNKTIONALE MULLTUCH FÜR BABYS

Mulltücher & -windel, Schnuffeltuch und Spucktuch in einem: Die atmungsaktiven Mulltücher von LÄSSIG sind die absoluten Must-haves für frischgebackene Eltern. In den Größen M (60 x 60 cm), L (80 x 80 cm) und XL (120 x 120 cm) erhältlich, bieten sie mit ihrer 100%igen Baumwollqualität nicht nur höchsten Komfort für zarte Babyhaut, sondern auch vielseitige Einsatzmöglichkeiten. So eignen sie sich mit hübschem Blossom-Allover-Print und "Bloom with Grace" Schriftzug sowohl als Schmuse-, als auch als Spucktuch. Dazu sind sie herrlich pflegeleicht, lassen sich bei 40° C waschen und sogar im Trockner trocknen.

UVP Größe M: 29,95 EUR

UVP Größe L: 34,95 EUR

UVP Größe XL: 19,95 EUR

MUSLIN PONCHO

Stil und Komfort für die Kleinsten: Der neue Muslin Poncho von LÄSSIG ist nicht nur ein praktischer Begleiter für zu Hause und unterwegs,sondern überzeugt auch mit modernem Design und höchstem Tragekomfort. Der Poncho besteht aus vorgewaschener, atmungsaktiver, 2-lagiger Baumwolle und ist in einem dezenten Naturton mit verspieltem Blossom-Printgehalten. Ausgestattet mit einer gemütlichen Kapuze, lädt er nach dem Schwimmen oder Baden zum Reinkuscheln und Entspannen ein. Mit einer Größe von 60 x 50 cm eignet er sich für Kinder von 12 bis 36 Monaten.

Material: 100 % Baumwolle UVP: 39,95 EUR

MUSLIN SET: KAPUTZENHANDTUCH & WASCHHANDSCHUH

Das Muslin Set von LÄSSIG ist die perfekte Kombination aus Funktionalität und Stil. Bestehend aus einem Kapuzenhandtuch und einem Waschhandschuh, ist es das optimale Badezimmer-Set für zu Hause oder unterwegs. Die atmungsaktive, vorgewaschene, 2-lagige Baumwolle sorgt für ein angenehmes Gefühl auf der Haut, während die praktischen Handtuch-Maße von 80 x 80 cm ideal für Babys von 0 bis 24 Monaten sind. Ein absolutes Muss für die Babyausstattung und ideal auch als Geschenk!

Material: 100 % Baumwolle UVP: 39,95 EUR

BADEMÄNTEL LITTLE ONE & ME

Mit den brandneuen Bademänteln von LÄSSIG x Raddis® sind Eltern und Kinder ab sofort im Partnerlook unterwegs. Die kuscheligen Little One & Me Bathrobes gibt es in den Farben Light Blue und Rose in zwei Erwachsenengrößen (S/M, L/XL) und in einer One-Size Kleinkind-Größe für Kinder im Alter von 2-3 Jahren. Die Bademäntel aus 100 % Baumwolle eignen sich bestens für Aufenthalte im Schwimmbad, im Hotel oder im heimischen Bad. Mit Kapuze und Gürtel ausgestattet, bieten sie sowohl für Erwachsene als auch für Kleinkinder den optimalen Sitz. Für den perfekten Mini Me-Look: Während die Erwachsenenbademäntel über einen farblich abgesetzten Gürtelsaum verfügen, begeistern die Kinderbademäntel mit kleinen Stickereien in der gleichen Farbe.

Material: 100 % Baumwolle

Kinderbademantel UVP: 39,95 EUR

Erwachsenenbademantel UVP: 79,95 EUR

STILLTUCH ODER SCHAL: BEIDES

Multifunktional und stylisch: Der atmungsaktive Muslin Nursing Scarf von LÄSSIG ist ein praktisches Accessoire für frischgebackene Mütter, das durch Komfort und Vielseitigkeit besticht. Als Stilltuch, modischer Schal oder Stola getragen, ist er der perfekte Begleiter für die Stillphase und weit darüber hinaus. Mit einer Größe von 70 x 200 cm ist er groß genug, um Mamas und Babys beim Stillen die nötige Ruhe und Intimität zu schenken. Softe Farben wie Nature, Rose und Light Blue passen sich jedem modernen Outfit harmonisch an. Der farblich abgesetzte Saum setzt moderne Akzente.

Material: 100 % Baumwolle UVP: 29,95 EUR

DAS RADDIS® SYSTEM

Der Begriff Raddis® steht für RADically DISruptive. Das innovative Raddis® Cotton System hat das Ziel, die Wertschöpfungskette der Baumwolle nachhaltig zu transformieren. Weg vom konventionellen, degenerativen, hin zum regenerativen, biologischen Baumwollanbau. Aktuell handelt es sich bei der Baumwolle von Raddis® um Conversion Cotton. Also um Baumwolle von Landwirt:innen, deren Betriebe sich momentan im Umstellungsprozess befinden und künftig nur noch Baumwolle nach dem NPOP-Bio-Standard (Nationalen Programm für Bioproduktion) anbauen.

DIE VORTEILE DES RADDIS® COTTON SYSTEMS

Reduzierung des Wasserverbrauchs, da Raddis®-Kulturennur durch Regen gespeist werden

Erhöhung der Biodiversität

Verzicht auf giftige Pestizide

Verzicht auf GMOs (genetisch veränderte Organismen)

Verzicht auf synthetische Düngemittel

Sequestrierung von Kohlenstoff im Boden

Reduzierung des CO2-Ausstoßes

Verdoppelung des Einkommens von Kleinbauern und -bäuerinnen durch höhere Prämien und niedrigere Anbaukosten

LÄSSIG X RADDIS®

Die seit 2022 bestehende Partnerschaft zwischen LÄSSIG und Raddis® ermöglicht es LÄSSIG, hochwertige, funktionale Baby- und Kleinkind-Produkte anzubieten und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Das Raddis® System strebt eine radikale Veränderung in der Baumwollindustrie an, weg von konventionellem, degenerativem Anbau hin zu einem regenerativen, biologischen Ansatz. Dabei setzt Raddis® auf umweltfreundliche Anbaumethoden, die unter anderem weniger Wasser verbrauchen und auf giftige Chemikalien verzichten. Durch die enge Zusammenarbeit mit Raddis® hat LÄSSIG nicht nur die Möglichkeit, die Bodengesundheit wiederherzustellen und die Artenvielfalt zu fördern, sondern auch die Lebensgrundlage bedürftiger Bauernfamilien in Anbaugebieten wie Südostindien zu verbessern. Durch höhere Prämien und niedrigere Anbaukosten kann das Einkommen von Kleinbauern und -bäuerinnen Schritt für Schritt verbessert werden.

ÜBER LÄSSIG

Die Lässig GmbH, die von Claudia und Stefan Lässig 2006 gegründet wurde, ist ein international erfolgreiches Lifestyle-Unternehmen mit Firmensitz im hessischen Babenhausen. Von Anfang an arbeitet das gesamte LÄSSIG Team daran zu zeigen, dass sich Wirtschaftlichkeit, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit in einem innovativen Unternehmen verbinden lassen. Seit 18 Jahren bietet die Marke LÄSSIG hochwertige, nachhaltige, stylische sowie funktionale Lifestyle-Produkte für Babys, Kinder und Eltern. Produkte, die mit viel Liebe zum Detail entstehen und die Ansprüche moderner, aktiver, umweltbewusster Familien erfüllen. Alle Styles begeistern durch ein zeitgemäßes Eco Design und punkten mit vielen tollen Funktionen, die den Familienalltag leichter machen und mit den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder mitwachsen - aus Liebe zu Mensch, Tier und Natur. Die Produkte sind in 50 Ländern in stationären Geschäften und Online-Stores sowie im eigenen Online-Shop zu finden.

Original-Content von: Lässig GmbH, übermittelt durch news aktuell