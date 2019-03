FACC AG

EANS-News: FACC AG

FACC nach vorläufigen Zahlen für Geschäftsjahr 2018/19 weiterhin auf Wachstumskurs

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse/Geschäftszahlen/Bilanz/Jahresergebnis Ried im Innkreis - * Umsatzanstieg auf 780,1 Mio. EUR * Überproportionale operative Ergebnissteigerung * Erhöhung der Dividende auf 0,15 EUR Die FACC AG wurde im Geschäftsjahr 2018/19 von zwei Entwicklungen wesentlich geprägt: Erstens konnte sowohl der Umsatz als auch die Profitabilität des Konzerns weiter gesteigert werden. Der Umsatz hat sich um 3,9 % auf 780,1 Mio. EUR erhöht und stellt einen neuen Höchstwert dar. Die operative Profitabilität konnte deutlich stärker gesteigert werden als der Umsatz. Zweitens und strategisch für das zukünftige Wachstum von Bedeutung sind zusätzliche Neuaufträge und ein weiteres Ansteigen der Auftragsrücklage auf nunmehr 6,5 Mrd. USD. FACC positioniert sich damit einmal mehr entsprechend seines Claims "Beyond Horizon" als langfristiger Partner der Luftfahrtindustrie in allen Bereichen. Den kommunizierten Prognosen des Managements entsprechend wurde der Umsatz im Geschäftsjahr 2018/19 um 3,9 % auf 780,1 Mio. EUR erhöht. Die stabile Entwicklung der Luftfahrzeugindustrie, die Erhöhung der Fertigungsraten wesentlicher Flugzeugprogramme und das ausgeglichene FACC Kunden- und Produktportfolio waren maßgeblich für diese positive Entwicklung verantwortlich. Ergebnisseitig wurde das angestrebte Ziel eines weiteren Anstiegs des EBIT erreicht. Nach vorläufigen Zahlen erhöhte sich das operative EBIT im Geschäftsjahr 2018/19 um 7,8 % auf 52,4 Mio. EUR (Vergleichswert 2017/18: 48,6 Mio. EUR). Nach Berücksichtigung eines negativen Einmaleffekts resultierend aus der Wertminderung von nicht amortisierten Entwicklungskosten von 11,4 Mio. EUR im Zusammenhang mit der geplanten Einstellung der Produktion des Airbus A380 beträgt das berichtete EBIT 41,0 Mio. EUR. Mit einer Nettoverschuldung von 180,9 Mio. EUR auf Basis vorläufiger Zahlen liegt FACC nicht nur um 0,5 % unter dem Wert des Vorjahres von 181,9 Mio. EUR, sondern konnte den Wert auch vor dem Hintergrund eines Anstiegs der Betriebsleistung nahezu konstant halten. Das Management der FACC AG wird auf Basis der vorliegenden Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2018/19 der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende um 36,4 % auf 0,15 EUR je Aktie vorschlagen. Die angeführten Werte sind noch ungeprüfte vorläufige IFRS-Zahlen der FACC AG. Der Jahresfinanzbericht der FACC AG sowie der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019/20 werden am 22. Mai 2019 veröffentlicht. Rückfragehinweis: Investor Relations: Manuel Taverne Director Investor Relations Mobil: 0664/801192819 E-Mail: m.taverne@facc.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: FACC AG Fischerstraße 9 A-4910 Ried im Innkreis Telefon: +43/59/616-0 FAX: +43/59/616-81000 Email: office@facc.com WWW: www.facc.com ISIN: AT00000FACC2 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

