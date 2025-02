SWR - Das Erste

Dreharbeiten zum "Tatort - Lucys Geburtstag" aus Stuttgart

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Richy Müller und Felix Klare in einem Fall voller Wendungen von Autor Daniel Nocke und in der Regie von Stefan Krohmer

Die Mordermittlung der Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz und die Geburtstagsfeier der beiden jungen Frauen Lucy und Hummel scheinen nichts miteinander zu tun zu haben. Wie sie dennoch zusammenhängen könnten, entfalten Regisseur Stefan Krohmer und Drehbuchautor Daniel Nocke im "Tatort - Lucys Geburtstag" (AT), zu dem zurzeit die Dreharbeiten stattfinden. In den Hauptrollen stehen Richy Müller und Felix Klare, Dina Demchenko, Anna Shirin Habedank und Andreas Lust vor der Kamera von Stefan Sommer.

Ein unbekannter Toter

Die Leiche eines Mannes um die 80 lag schon eine Weile in einem Wagen in einem winterlichen Steinbruch, bevor sie geborgen wurde. Den Mann hatte offensichtlich niemand vermisst. Der Wagen dagegen war als gestohlen gemeldet worden. Den Stuttgarter Kommissaren Thorsten Lannert und Sebastian Bootz gegenüber streitet sein Eigentümer, der ehemalige Gastwirt Dietmar Wöck, vehement ab, irgendetwas über den Verbleib seines Autos und die Leiche zu wissen. Wirklich glaubhaft finden die Kommissare das nicht. Vorbehalte Dietmar gegenüber haben auch die jungen Frauen Lucy und Hümeyra, genannt Hummel. Die beiden haben mal für Dieter gearbeitet. Und als sie sich zufällig wiedertreffen und miteinander feiern, trägt die Empörung über Dietmars mieses Verhalten als Chef viel zu der Verbindung zwischen den beiden eigentlich sehr unterschiedlichen Frauen bei. Aber sind die beiden auch in Thorsten Lannerts und Sebastian Bootz' Fall verwickelt?

Dreharbeiten bis Anfang März

In weiteren Rollen spielen u. a. Jürgen Hartmann, Jaschka Lämmert und Rainer Juriatti. Der "Tatort Lucys Geburtstag" (AT) ist eine Produktion des SWR für die ARD. Ausführender Produzent ist Timo Held. Kamera Stefan Sommer, Schnitt Sabine Engel-Garscha, Szenenbild Andreas C. Schmid, Kostüm Caroline Sattler, Besetzung Nina Haun, Produktionsleitung Marcus Schulze-Erdel. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard. Drehorte sind in Stuttgart, Baden-Baden, Karlsruhe und Ettlingen.

.

Informationen: http://swr.li/dreharbeiten-tatort-lucys-geburtstag

Drehstartfoto unter ARD-foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Pressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.de

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell