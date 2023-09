SWR - Das Erste

Dreharbeiten zum "Tatort - Die große Angst" (AT)

Tatort aus dem Schwarzwald mit Eva Löbau, Hans-Jochen Wagner, Pina Bergemann und Benjamin Lillie

Zwei Verdächtige auf der Flucht durch den Schwarzwald und eine aufgebrachte Bevölkerung: Autorin und Regisseurin Christina Ebelt setzt in ihrem "Tatort - Die große Angst" (AT) die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg unter hohen Druck. Im 14. Tatort mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner spielen außerdem Pina Bergemann, Benjamin Lillie, Lucia Schulz, Sahin Eryilmaz und Hadi Khanjanpour. Gedreht wird voraussichtlich bis zum 20. Oktober.

Flucht durch den Schwarzwald

Es ist heiß, es ist eng - die schwangere Nina und ihr Mann Sven stehen unter Stress, als sie in die Seilbahngondel einsteigen. Während der Fahrt gerät Nina in Streit mit einem der Mitfahrer. Daraus wird ein Handgemenge. Als die Gondel an der Talstation ankommt, ist der Mann tot. Franziska Tobler und Friedemann Berg werden von den Zeugen aus der Gondel auf Nina und Sven hingewiesen. Doch dem Paar ist es gelungen, unbemerkt zu verschwinden. Mit allen verfügbaren Einsatzkräften suchen die Kommissare nach den Flüchtigen und forschen parallel nach einem Motiv für Ninas unberechenbares Verhalten. Sie können nicht sicher sein, wie gefährlich die beiden tatsächlich sind, die sie in den Tiefen des Schwarzwalds auftreiben müssen. Dabei stehen die Kommissare unter doppeltem Druck, denn der Fahndungsaufruf hat Ängste in der Bevölkerung hervorgerufen, die drohen, sich zur Hetzjagd zu steigern.

Das Team

Der "Tatort - Die große Angst" (AT) ist eine Produktion des Südwestrundfunks. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht. Kamera Stefan Sommer, Schnitt Sabine Engel-Garscha, Szenenbild Jochen Dehn, Kostümbild Eugenia Giesbrecht, Casting Susanne Ritter, Produktionsleitung Maike Bodanowski. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

