Frank Seibert "Auf den Spuren der Anthroposophie"

Baden-Baden (ots)

"ARD Wissen" widmet sich in drei Folgen der Anthroposophie, einer Lehre, die der selbsternannte Philosoph und Heiler Rudolf Steiner vor mehr als 100 Jahren entwickelt hat und die noch heute vermittelt wird. Reporter Frank Seibert geht der Frage nach, wie Steiners Lehre praktiziert wird und wie die Anthroposophie unsere Gesellschaft und unseren Alltag beeinflusst. Die erste Folge, "Frank Seibert in der Waldorfschule", wird am 6. März 2023 um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt, die beiden anderen Folgen zur gleichen Zeit am 13. und 20. März. Ab 6. März ist der gesamte Dreiteiler bereits in der ARD Mediathek verfügbar.

Folge 1: "Frank Seibert in der Waldorfschule"

Frank Seibert besucht die dritte Klasse einer Waldorfschule und versucht zu verstehen, wie das Schulkonzept funktioniert, was gut ist und was womöglich sogar gefährlich. Er kommt in Kontakt mit der esoterisch-spirituellen Weltanschauung von Gründer Rudolf Steiner, aber auch mit einer Schulform, in der Gartenarbeit, Theater und Handwerken ganz selbstverständliche Teile sind.

Folge 2: "Frank Seibert auf dem Demeterhof"

Ein Viertel aller Deutschen kauft Produkte mit Bio-Siegel. Die Bio-Marke Demeter wirbt mit den strengsten Richtlinien beim Tierschutz und beim Einsatz von Düngemitteln. Aber was steckt wirklich hinter dem Siegel? Frank Seibert geht auf Spurensuche im Demeter-Kosmos. Er findet eine Bilderbuch-Idylle mit glücklichen Kühen, freilaufenden Hühnern und Gemüse-Anbau ohne Kunstdünger und Pestizide - erfährt aber auch von seltsamen Praktiken rund um die Richtlinien der biodynamischen Landwirtschaft, festgelegt vor über 100 Jahren von Rudolf Steiner.

Folge 3: "Frank Seibert und die anthroposophische Medizin"

Wiedergeburt, Mistel gegen Krebs, Harfen-Musik auf der Intensivstation - die anthroposophische Medizin bietet eine spirituelle Sichtweise auf Krankheit und Heilung an, die auch viele Fragen aufwirft. Kann man einer Medizin vertrauen, die eine esoterische Lehre praktiziert? Reporter Frank Seibert erlebt eine Reise zu den essenziellen Fragen über Krankheit und Gesundheit.

Sendung

Die dreiteilige Reportage-Reihe "Auf den Spuren der Anthroposophie" mit Frank Seibert ist ab dem 6. März 2023 in der ARD Mediathek abrufbar. Die erste Folge, "Frank Seibert in der Waldorfschule", ist am 6. März, 22:50 Uhr im Ersten zu sehen. "Frank Seibert auf dem Demeterhof" und "Frank Seibert und die anthroposophische Medizin" werden am 13. Und 20 März, ebenfalls um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

