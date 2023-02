SWR - Das Erste

"Verstehen Sie Spaß?" legt Nico Santos rein

Baden-Baden (ots)

Weitere Gäste der SWR Samstagabendshow am 11. Februar: Riccardo Simonetti, Barbara Wussow, der Cast der ARD-Serie "In aller Freundschaft" und Tahnee

Barbara Schöneberger präsentiert eine neue Ausgabe der großen SWR Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?": Neben den neuesten Spaßfilmen mit der versteckten Kamera stehen dabei wieder zahlreiche prominente Gäste im Mittelpunkt - von denen einige als Lockvögel unterwegs waren, während andere selbst in die Falle getappt sind. Das Erste und ORF zeigen "Verstehen Sie Spaß?" am 11. Februar 2023 ab 20:15 Uhr.

Plötzlich reich, weil namensgleich? Nico Santos und die Alptrauminsel

Siebzehnmal Gold und zwanzigmal Platin für fast fünf Millionen verkaufte Tonträger: die Erfolgsbilanz von Singer-Songwriter Nico Wellenbrink alias Nico Santos kann sich sehen lassen. Und wie es der Zufall will, winkt ihm jetzt dank seines Künstlernamens ein hochdotierter Werbedeal. Als Testimonial soll er den Tourismus auf der gleichnamigen, vom "Verstehen Sie Spaß?"-Team frei erfundenen griechischen Insel "Nicosantos" ankurbeln. Vor Vertragsunterzeichnung wird Nico zum Vorgespräch in eine Außenstelle der griechischen Botschaft in Berlin eingeladen. Doch hier wartet eine böse Überraschung: Im Gespräch mit dem Botschafter stellt sich heraus, dass Nicos Künstlername eine eklatante Verletzung des Namensrechts darstellt. Und das könnte den Künstler teuer zu stehen kommen...

Riccardo Simonetti - gar nichts gut beim Foto-Shoot

Als erfolgreicher Entertainer, Autor und Mode-Influencer ist Riccardo Simonetti heute einer der am häufigsten fotografierten Prominenten in Deutschland; doch sein neuester Auftrag ist auch für ihn etwas Besonderes. Kein Geringerer als Starfotograf Kristian Schuller soll ihn für ein Modemagazin vor der imposanten Kulisse der "Arise"-Show im Berliner Friedrichstadt-Palast ablichten. Zu dumm, dass das "Verstehen Sie Spaß?"-Team dabei seine Finger im Spiel hat. Und so sorgen defekte Pyrotechnik, zu viel Theaternebel und nicht zuletzt die nervige Producerin Hanna dafür, dass Riccardo auf der Bühne vom Regen in die Traufe gerät - und am Ende wie ein begossener Pudel dasteht...

Willkommen in der Faxenklinik - mit dem Ensemble von "In aller Freundschaft"

Schon seit 1998 begleitet die ARD-Erfolgsserie "In aller Freundschaft" die Belegschaft der fiktiven Sachsenklinik durch ihren turbulenten Alltag. Als Fan der ersten Stunde fiebert Hebamme Barbara jedes Mal mit - und die Namensvetterin der Moderatorin lässt sich nicht zweimal bitten, als sie die Chance erhält, einen Tag lang bei den Dreharbeiten dabei zu sein. Natürlich hat das "Verstehen Sie Spaß?"-Team vorgesorgt, um den Setbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Nach mehreren Cast-Ausfällen wird Barbara flugs von der Besucherin zur Komparsin und schließlich sogar zur Darstellerin befördert - und muss schockiert feststellen, dass unter den Darsteller:innen statt trauter Herzlichkeit ein äußerst rauer Umgangston herrscht...

Wider Willen Würdenträger: Barbara Wussow und der Wiener Amtsschimmel

Die Schauspielerin Barbara Wussow ist in Wien aufgewachsen und mit der Stadt und ihren Einwohnern bestens vertraut. Ideale Voraussetzung also, um als Lockvogel in die Rolle der gestrengen Amtsrätin Swoboda zu schlüpfen. In ihrem Büro im Magistratischen Bezirksamt für den 6. und 7. Bezirk empfängt die Beamtin Bürger:innen, die wegen einer Meldeangelegenheit vorsprechen. Doch glaubt man Barbara Wussow alias Frau Swoboda, geht es um weitaus Bedeutenderes - nämlich um die Verleihung eines berufsspezifischen Ehrentitels! Kurzerhand arrangiert Swoboda einen improvisierten Staatsakt samt Cellospieler, lässt die bisherigen Ausweisdokumente der frisch gebackenen Medizinal- und Kommerzialräte konfiszieren und konfrontiert sie mit einer Liste absurder Privilegien und Dienstpflichten...

Malen nach Qualen: Barbara Schöneberger als Kunst-Koryphäe

Kunst oder Kitsch? Das liegt meist im Auge des Betrachters. Im Falle von Mal-Lehrerin Connie Müller alias Barbara Schöneberger wird aber auch den nichts ahnenden Besucher:innen ihres Kunstkurses schnell klar: Hier ist leider kein Funken Talent vorhanden. Doch was Connie an musischer Begabung fehlt, macht sie durch pädagogischen Einfallsreichtum wett. Ihre Malschüler:innen versucht sie mit schrägem Gesang, Triangel-Klängen oder Blockflöten-Improvisationen zu künstlerischen Höhenflügen zu inspirieren. Und wenn all das nicht zum Erfolg führt, verschlimmbessert Connie die Werke ihrer Schützlinge kurzerhand mit beherzten Farbklecksen...

Abserviert statt frisch frittiert: Kundenschreck Tahnee im Drive-in

Im Drive-in-Restaurant soll es eigentlich schnell gehen, doch als prominenter Lockvogel sorgt Comedienne Tahnee für die konsequente Entschleunigung des Bestellvorgangs. Den hungrigen Gästen am Bestell-Terminal macht mal ein angeblich defektes Mikrofon das Leben schwer, mal Tahnees Missverstehen aller Kommunikationsversuche. So sorgen u.a. Erklärungen, man sei jetzt mit einem Callcenter verbunden, für verdutzte Gesichter. Und wer den Fehler macht, bei Tahnee eine "große Pommes" zu bestellen, bekommt diese tatsächlich - allerdings per Schütte direkt ins Auto geliefert...

Als Showacts in der neuen Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" treten auf: Comedian Tan Caglar mit einem Ausschnitt aus seinem aktuellen Programm, das Ensemble der Revue-Show "Arise" sowie Nico Santos , der seinen neuen Song "One Day (I'm Gonna Break Your Heart)" präsentiert.

