Thomas Sarbacher, Anke Retzlaff und Noémie Kocher zu Gast im Institut français in Berlin

Baden-Baden (ots) - Vorstellung des Films "Über die Grenze: Alles auf eine Karte" am 20.11. / Kriminalfilm um eine deutsch-französische Polizeieinheit

Thomas Sarbacher, Anke Retzlaff und Noémie Kocher sind Hauptdarsteller im Film "Über die Grenze: Alles auf eine Karte", in dem eine deutsch-französische Ermittlergruppe grenzübergreifende Verbrechen bekämpft. Am kommenden Montag wird der spannende Thriller in Anwesenheit der drei Schauspieler im Institut français in Berlin in einer Preview vorgestellt wird. Die Vorführung findet statt am

Montag, 20.11.2017, 19:00 Uhr

Institut français Berlin Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin

In der dramatischen Geschichte geht es um Steffen Herold (Thomas Sarbacher), den deutschen Leiter des grenzüberschreitenden Teams, um seine Kollegen Ségoléne Combass (Noémie Kocher) und Yves Kléber (Philippe Caroit) von der Police nationale sowie um Steffens Tochter Leni (Anke Retzlaff), die gerade von der Polizeischule kommt. Das Team soll im Grenzgebiet einen Bankraub verhindern. Doch Leni Herold gerät zwischen die Fronten und wird von den Gangstern in einer Verzweiflungstat als Geisel genommen und über die Grenze verschleppt. Lenis antrainiertes Polizeiwissen nützt ihr in dieser Situation nicht viel, zumal ihre Entführer keinen Plan haben, was sie unberechenbar macht. Steffen Herold, mit seinen französischen Kollegen fieberhaft auf der Suche nach seiner Tochter, hofft von ganzem Herzen, dass Leni sich nicht zu einer unbedachten Tat hinreißen lässt ...

"Über die Grenze: Alles auf eine Karte" ist eine Produktion der Polyphon Pictures im Auftrag von ARD Degeto und dem SWR und wird als Donnerstagskrimi am 7.12., 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Michel Rowitz führte Regie, das Drehbuch stammt von Felice Götze und Sabine Radebold. Am 14.12. folgt im Ersten der zweite Film der Reihe, "Über die Grenze: Gesetzlos".

