CRASH e.V. - Verein für Opferrechte

Ethiopian Airlines ET 302: Hilfe für Angehörige der Absturzopfer

Mönchengladbach (ots)

Den Angehörigen der Flugzeugkatastrophe in Äthiopien spricht der Verein Crash - Gesellschaft für Opferhilfe sein tiefes Mitgefühl aus. Der aus Angehörigen der Concorde-Katastrophe von Paris hervorgegangene Verein bietet seit seiner Gründung im Jahr 2001 Betroffenen materielle und immaterielle Unterstützung an. Angehörige der deutschen Opfer können sich über die Hotline 02161 30 90 85 oder crash-opferhilfe.de an den Verein wenden.

"Crash" unterstützt die Angehörigen auch in ihrem Anliegen, die Ursache des Absturzes zu erfahren. Hierzu gehört auch die Unterstützung bei Ansprüchen gegen die Firma Boeing, die aufgrund der Umstände des Absturzes und der Häufung der Probleme mit diesem Flugzeugtyp nicht auszuschließen sind.

www.crash-opferhilfe.de

Pressekontakt:

Ansprechpartner für Redaktionen:



CRASH - Gesellschaft für Opferrechte e.V.

Vorsitzender:

Dr. Christof Wellens

Hohenzollernstraße 177

41063 Mönchengladbach

02161 309085

crash-opferrechte@web.de

Original-Content von: CRASH e.V. - Verein für Opferrechte, übermittelt durch news aktuell