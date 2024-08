Onlineprinters GmbH

Onlineprinters Gruppe bündelt internationale Aktivitäten und pusht strategische Neuausrichtung

Fürth/Neustadt a.d Aisch (ots)

Simon Cooper neuer Geschäftsführer des Onlineprinters und Solopress Online-Geschäfts / Stärkung des gemeinsamen, europäischen Fokus im Online-Business / Klares Bekenntnis zu europäischen Produktionsstandorten / Esben Mols Kabell treibt M&A-Aktivitäten der Gruppe voran / Ausbau der KI-Aktivitäten

Die Onlineprinters Gruppe geht den nächsten Schritt der internationalen strategischen Neuausrichtung und benennt Simon Cooper zum Geschäftsführer des Online-Geschäfts von Onlineprinters und Solopress. Cooper ist seit 2019 Managing Director der britischen Solopress, die als führende Onlinedruckerei in Großbritannien zur Onlineprinters Gruppe gehört. In seiner neuen Funktion wird Cooper die Geschäfte beider Unternehmen innerhalb der Onlineprinters Gruppe leiten.

Noch näher am Kunden

"Mit diesem neu ausgerichteten gemeinsamen Fokus haben Onlineprinters und Solopress eine deutlich verbesserte Position, um den europäischen Markt zu erobern. Ich freue mich sehr, dass ich künftig beide Unternehmen gemeinsam voranbringen darf und unsere Marken in einem herausfordernden Umfeld weiterentwickeln kann," betont Cooper. "Wir werden auch in Zukunft weiter lokal vor Ort in Deutschland, UK und Spanien produzieren, um so nah wie möglich an unseren Kunden zu sein."

Gemeinsame Power

Mit dieser Neuausrichtung des C-Level-Managementteams stärkt die Onlineprinters Gruppe ihre Position im europäischen Markt, indem sie die Stärken ihrer Online-Geschäftsmodelle bündelt, bestehende Synergieeffekte noch effizienter nutzt und so international weiter strategisch ihr Wachstum ankurbelt. Esben Mols Kabell, Geschäftsführer der Scandinavian Print Group (SPG), wird weiterhin die Geschäfte in Skandinavien führen und insbesondere die M&A-Aktivitäten der Gruppe vorantreiben. Das internationale Management Board besteht somit aus Simon Cooper (Online-Geschäft der Marken Onlineprinters und Solopress), Esben Mols Kabell (SPG und M&A), Tobias Volgmann (Group CFO) und Sascha Krines (Group CEO), die die strategische Entwicklung der Gruppe und insbesondere den Fokus auf Daten und Technologie weiter vorantreiben werden.

Investitionen in KI und Technologie

Sascha Krines, Group CEO, sieht großes Wachstumspotenzial durch die Vernetzung innerhalb der Onlineprinters Gruppe: "Wir wollen unsere Erkenntnisse teilen und wichtige Entwicklungen im Bereich der Softwaretechnologie gemeinsam und ressourceneffizient nutzen. Durch die Integration bahnbrechender Innovationen wie Künstliche Intelligenz (KI) wollen wir der Konkurrenz voraus sein und das Kundenerlebnis weiter optimieren."

Über Onlineprinters

Onlineprinters ist eine der führenden Onlinedruckereien in Europa. Kunden können über unseren Onlineshop rund um die Uhr aus unseren 5.000 Produkten ihre individuellen Wunschlösungen konfigurieren und in Auftrag geben. Diese werden in hochmodernen Maschinenparks in sechs Ländern hergestellt und klimaneutral versandt. Für das perfekte Ergebnis geben unsere 1.700 Experten permanent ihr Bestes. Services wie der Design- oder der Prospektverteilservice oder maßgeschneiderte, individuelle Lösungen für Unternehmen runden unser Angebot ab.

