Leading Spa Hotels & Resorts

Sommerurlaub für alle Sinne in den Leading Spa Hotels & Resorts

Annenheim (ots)

Wellness im Sommer liegt im Trend. Man kann Erholung und Abenteuer verbinden, zur Ruhe kommen und die Sommerfrische mit unschlagbaren Wellness-Angeboten genießen.

Wenn die Temperaturen auf dem Thermometer nach oben klettern, wünscht man sich das kühle Nass herbei. Ein Sprung ins Wasser wirkt wahre Wunder – besonders, wenn man ihn mit einer Auszeit kombiniert. Deswegen liegt Wellness diesen Sommer voll im Trend. Der Heiß-Kalt-Wechsel beim Saunieren fördert die Stoffwechselprozesse im Körper und wirkt wie ein Booster fürs Immunsystem. Die Gefäße werden durchblutet, das Hautbild verbessert sich und man fühlt sich vitalisiert. Dafür muss man nicht einmal in der Sonne brutzeln.

Wer seinen Sommerurlaub mit purer Erholung verbinden möchte, kann das in einem der 170 Leading Spa Hotels & Resorts tun. Hier erwartet Sie ein Wellnessurlaub der Spitzenklasse auf mindestens 4-Sterne-Superior-Niveau in alle Disziplinen, von der Kulinarik bis zur Beauty-Anwendung. Und speziell für den Sommerurlaub haben die Wellnessoasen unschlagbare Pakete geschnürt:

Sommerfrische in Niedersachsen

Draußen schwimmen und sonnen, drinnen Schlaf nachholen und bei Massagen relaxen. So herrlich klingt Sommer-Wellness in Niedersachsen.

Im RoLigio® & Wellness Resort Romantischer Winkel in Bad Sachsa geht Erholungssuchenden das Herz auf. Spüren Sie die frische Energie und erleben Sie die Nachhaltigkeit mit allen Sinnen. Diesen Sommer gibt es ein ganz besonderes Highlight: “RoWi’s Sommertraum”. Es erwarten Sie 3 erholsame Nächte mit Voll-Verwöhnpension und Wohlfühlmomenten im 3.800 m2 großen Wellnessparadies mit toskanischer Außenpool-Anlage, Badewelt und Saunalandschaft. Sie werden mit einem Drink empfangen, erhalten eine wohltuende Ganzkörpermassage, einen Hauscocktail an der Poolside Bar und ein exklusives Präsent aus dem hauseigenen Gourmetlädchen. Tanken Sie Kraft und genießen Sie den Sommer von seiner schönsten Seite.

Sommer-Wellness im Saarland

Sommerzeit ist Seezeit. Einfach mal abtauchen und die Gedanken ziehen lassen.

Wie gut, dass es im Saarland das herausragende Seezeitlodge Hotel & Spa Relax-Angebot gibt. Dieser Geheimtipp der Leading-Spa-Wellness-Community liegt mitten im Naturpark Saar-Hunsrück. Beinah versteckt findet man die Ruheoase auf einem bewaldeten Kap, wo sie ihren Gästen Weitsicht und Erholung ohne Grenzen bietet. Für den Sommer haben die Gastgeber das verführerische Kennenlernangebot “Seezeit Entdecken 2024” geschnürt: Verbringen Sie 3 Traumnächte in Ihrem Lieblingszimmer mit Himmelbett, mit Seezeit-Kulinarik, Begrüßungsdrink und Spa Gutschein.

Wellness in Rheinland-Pfalz

Sehnen Sie sich nach einem kraftvollen Ort, an dem Sie die Zeit so richtig genießen und sich einfach wohlfühlen können?

Genau so ein Ort ist Jordan’s Untermühle in Köngernheim in Rheinland-Pfalz. Seit 2005 zaubern die Gastgeber hier ein Ambiente, in das man sich einfach verlieben muss. Es lädt die Gedanken zum Träumen und die Sinne zum Genießen ein. Für die vollendete Note gibt es diesen Sommer ein ganz besonderes Angebot: Das “5 für 4 - Spezial" ist ein Kurzurlaub, in dem Sie abschalten und die Seele baumeln lassen können. Im Package steckt allerhand Schönes: Ein Begrüßungsdrink, kulinarischer Genuss und Zugang zum Herz & Rebe Spa.

Sommererholung in Bayern

Manchmal fühlt es sich schon wenige Kilometer von zuhause wie Urlaub in der Ferne an. Wo die Gedanken schweifen und zur Ruhe kommen können. Man muss nicht immer in den Flieger steigen, um die pure Erholung zu finden.

Im Parkhotel in Bad Wörishofen fühlt man sich so weit vom Alltag entfernt, als wäre man um die halbe Welt geflogen. An einem wunderschönen Fleckchen in Bayern ist ein Ort der Leichtigkeit und Lebensfreude entstanden. Ein Lieblingsplatz für den Sommer mit 9.000 m2 Park- und Wellnessoase. Das Wellness-Special im Sommer inkludiert kulinarischen Genuss von morgens bis abends, einen Wellnessgutschein und viele kleine Aufmerksamkeiten, die den Urlaub im Parkhotel unvergesslich machen. Damit Sie mehr von der schönsten Zeit des Jahres haben.

Dieses Credo steht auch im Bodenmaiser Hof in Bayern an der Tagesordnung und so ist die wunderbare “SommerZeit” entstanden. Die "SommerZeit" ist ein fantastisches Angebot für 5 oder 7 Übernachtungen inklusive hervorragender Genussleistungen und Erholung in den WasserWelten und im HeimatSPA. Zum Package gehören zudem wohltuende Wellnessanwendungen wie Körperpackungen, Frigi-Wickel und Gesichtsbehandlungen sowie ein vielseitiges Fit- und Vitalprogramm. Naturbadesee, Herzlichkeit und Heimatliebe – was will das Herz mehr?

Sommer-Vibes in Salzburg

Was gibt es Schöneres als einen leeren Terminkalender, eine entspannende Massage und ein Küchenteam, von dem man rund um die Uhr verwöhnt wird?

So darf man sich eine Wellness-Auszeit im Hotel Gassner in Neukirchen in Salzburg vorstellen. Zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern und den Kitzbüheler Alpen bietet das Wellness- & Wanderhotel die perfekte Mischung aus Aktiv- und Erholungstagen. Mit der “Feel.Good Wellnessauszeit” können Sie erholsame Stunden im Hotel Gassner verbringen, sich eine kostenlose Wellnessanwendung gönnen, an geführten Wanderungen teilnehmen und Sie erhalten die Nationalpark Sommercard gratis dazu.

In Salzburg erwartet Sie mit dem HOCHKÖNIGIN Mountain Resort am Fuße des Hochkönigs ein weiteres einzigartiges Hideaway: Krönen Sie Ihren Sommer mit dem “TIARA SPA BEST DEAL” im zweistöckigen QUEEN SPA mit Sonnenterrassen, Outdoor-Infinity-Pool und einem unschlagbaren Angebot. Das TIARA SPA ist der neue adults-only-Bereich im 2.000 m2 großen QUEEN SPA.

Berg und Spa klingt nach der perfekten Kombi für Sie? Dann wird Sie das “Good Life Schnäppchen 5=4” der Good Life Resort Riederalm begeistern. Es liegt direkt an der Asitzbahn-Talstation im Bike- und Wanderparadies Leogang. Und nach dem Aktivtag geht es im Familienbereich und im Außenpool des Mountain SPA für Erwachsene mit Erholung weiter.

Sommerzeit in Tirol

Die Berge vor der Haustüre, die Tiroler Kochkünste als tägliche Begleiter und eine Wellnessoase als Zuhause. Eine Auszeit in Tirol verspricht die pure Erholung inmitten der Natur.

Sammeln Sie Momente, an die sich noch lange nach Ihrem Urlaub gern erinnern? Dann wird Ihnen das ZillergrundRock Luxury Mountain Resort den Sommer im Zillertal versüßen. Mit "Meine Wellnesszeit - Let your soul fly" erfüllt es die schönsten Sommerwünsche und bietet Entspannung pur soweit das Auge reicht. Relaxen im #bestskypoolever2, dem Pool auf zwei Ebenen, Panorama genießen in der Eventsauna - feels like heaven, Schlemmen beim Genuss-Dinner mit 6 Gängen und eine entspannende Teilmassage (25 Min.) für Genießer inklusive.

Sommerurlaub für alle Sinne in den Leading Spa Resorts:

Entdecken Sie noch mehr Inspiration für Ihren Sommerurlaub auf www.leadingspa.com. Sie finden dort Kategorien wie “Hotels in den Bergen”, “Hotels am Wasser” und “Adults only”. Bei 170 Traumhotels ist für jeden Gusto das passende dabei.

Pressebilder

Original-Content von: Leading Spa Hotels & Resorts, übermittelt durch news aktuell