EILMELDUNG - Wegen des starken Sturmes: Fan Zone Hamburg bleibt heute geschlossen

Hamburg (ots) - Heute in 100 Tagen beginnt am 14. Juni die UEFA EURO 2024. Gleichzeitig ist der Termin der Eröffnungstag für die "Fan Zone Hamburg" auf dem Heiligengeistfeld. An 22 Spieltagen wird das Gelände im Zentrum Hamburgs bis zum 14. Juli die Heimat der Fußball-Europameisterschaft im Norden und lädt bei ...

mehr