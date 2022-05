Berlin, Sydney (GTAI) (ots) - Am 21. Mai 2022 finden Parlamentswahlen in Australien statt. Der derzeitige Premierminister Scott Morrison, dessen Regierung sich aus einer Koalition der beiden konservativen Parteien Liberal Party und National Party bildet, hofft auf eine Wiederwahl. Die oppositionelle Labour Party führt jedoch aktuellen Umfragen zufolge und geht als Favoritin in die Wahl. In Australien gilt die ...

