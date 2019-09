Der Bundeswahlleiter

Einladung zur Pressekonferenz "Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik zur Europawahl 2019"

Wiesbaden (ots)

am Mittwoch, 2. Oktober 2019

im Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum 3 - 4 Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin Beginn: 10.00 Uhr

Mitwirkende:

* Dr. Georg Thiel, Bundeswahlleiter und Präsident des Statistischen Bundesamtes * Karina Schorn, Leiterin des Büros des Bundeswahlleiters * Kevin Kobold, Mitarbeiter im Büro des Bundeswahlleiters * Florian Burg, Pressesprecher des Bundeswahlleiters

Die Wahlbeteiligung war bei der Europawahl 2019 mit 61,4 % so hoch wie seit 1989 nicht mehr. Und noch nie gab es bei einer Europawahl mit 28,4 % einen so hohen Anteil von Wählerinnen und Wählern, die per Briefwahl abgestimmt haben. Die repräsentative Wahlstatistik zur Europawahl 2019 gibt Auskunft, in welchem Umfang sich die Wählerinnen und Wähler an der Wahl beteiligt und wie sie gestimmt haben. Mit ihr lässt sich das Wahlverhalten nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen analysieren. Dafür wurden aus den etwa 87 000 Wahlbezirken rund 2 250 Urnenwahlbezirke und knapp 450 Briefwahlbezirke ausgewählt In der Pressekonferenz beantworten wir eine Vielzahl von Fragen zum Wählerverhalten:

* Welche Unterschiede in der Wahlbeteiligung gab es zwischen Frauen und Männern, Älteren und Jüngeren und in den einzelnen Bundesländern? * Welchen Parteien haben die verschiedenen Altersgruppen ihre Stimme gegeben? Haben Frauen und Männer unterschiedlich gewählt? * Wie setzt sich die Wählerschaft der Parteien zusammen? In welchen Parteien dominieren beispielsweise eher ältere Wählerinnen und Wähler, in welchen eher jüngere? * Welche Unterschiede bestehen zwischen Urnen- und Briefwählern oder zwischen Wählerinnen und Wählern in Städten und Landkreisen?

Die Pressekonferenz wird auf www.destatis.de auch live im Internet übertragen. Der Livestream auf der Übersichtsseite zu dieser Pressekonferenz wird ca. fünf Minuten vor Beginn der Veranstaltung freigeschaltet. Unterhalb des Videofensters besteht zudem die Möglichkeit, online Fragen an das Podium zu richten, die in begrenztem Umfang am Ende der Pressekonferenz beantwortet werden.

