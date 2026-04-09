BIO Deutschland e.V.

Biotechstandort Deutschland: Schlüsselakteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik treffen sich in Leipzig

Berlin (ots)

Am 21. und 22. April trifft sich die deutsche und europäische Biotech-Branche in Leipzig. Rund 1000 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Administration und Medien werden im Kongresszentrum am Zoo zu den "German Biotech Days" erwartet, um aktuelle Forschung und Entwicklungen und die Rahmenbedingungen für die Branche zu diskutieren. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat eine Impulsrede für das Eröffnungsplenum zugesagt, ebenso wie der Bürgermeister und Beigeordneter für Wirtschaft der Stadt Leipzig, Clemens Schülke. Im Plenum am zweiten Tag erwartet die Teilnehmenden eine Diskussion zu den geopolitischen Rahmenbedingungen und der Souveränität des hiesigen Biotechstandorts u. a. mit der Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium Gitta Connemann und Rainer Becker, stellvertretender Generaldirektor für Gesundheit bei der EU-Kommission. Dirk Panter, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft wird ebenfalls sprechen.

Viola Bronsema, Geschäftsführerin des Biotechnologie-Branchenverband BIO Deutschland e. V., sagt: "Die German Biotech Days haben sich zu einem der wichtigsten Biotechtreffen in Deutschland entwickelt. Wer sich in der Branche vernetzen und an aktuellen Diskussionen und Entwicklungen über alle Sektoren und Anwendungen hinweg teilhaben möchte, ist herzlich eingeladen. Die Veranstaltung ist die ideale Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen bzw. zu erweitern, denn wir bieten neben einem hochkarätigen Programm und einer großen Ausstellung auch ein individuelles Partneringsystem an, mit dem Einzelgespräche verabredet werden können. Ich empfehle jeder und jedem, der sich für unsere Branche interessiert, vorbeizukommen."

Die leap:up GmbH, der Life-Science-Ökosystementwickler des biosaxony e. V., unterstützt die operative Umsetzung der German Biotech Days vor Ort. Ihr Geschäftsführer André Hofmann erklärt: "Wir freuen uns, mit den German Biotech Days die Biotech-Szene in Leipzig begrüßen zu dürfen. Die wiederholte Ausrichtung unterstreicht die wachsende nationale, europäische und mittlerweile auch internationale Bedeutung der gesamten mitteldeutschen Region für die Biotechbranche. Sie basiert auf einem konsequent auf Transfer und Translation ausgerichteten Ökosystem. Sichtbar wird dies unter anderem in erfolgreichen Initiativen wie dem Exzellenzcluster für Metabolismusforschung LeiCeM, dem deutschen Zukunftscluster für Zell- und Gentherapie SaxoCell sowie der jüngst vom BMFTR priorisierten nationalen Forschungsinfrastruktur CREATION für Zell- und Gentherapien. Zusammen schaffen sie die Grundlage für die Entwicklung patientenindividueller Therapien und skalierbarer Produktionsprozesse für Zell- und Gentherapien."

Die 16. German Biotech Days finden am 21. und 22. April 2026 in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig statt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Biotechnologie-Branchenverband BIO Deutschland e. V. und dem Arbeitskreis der Bioregionen. Regionaler Gastgeber ist der biosaxony e. V., Partnerregion ist InfectoGnostics Forschungscampus Jena.

Die Veranstaltung wird vom Palladium-Sponsor Roche und von folgenden Platinsponsoren unterstützt: Boehringer Ingelheim, EBD Group, Innovation EY, IDT Biologika, ITM Isotope Technologies, Miltenyi Biotec, Mittelstand Global/Exportinitiative Gesundheitswirtschaft, QIAGEN, Technologieland Hessen und Thermo Fisher Scientific.

Mehr Informationen zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.german-biotech.day

Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, sich kostenfrei zu den Deutschen Biotechnologietagen anzumelden. Anmelden können Sie sich mit Ihrem Presseausweis hier. www.german-biotech.day/registration.html

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Über BIO Deutschland:

Der BIO Deutschland e. V. ist eine unabhängige Biotechnologie-Organisation. Der Unternehmensverband vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler, europäischer und globaler Ebene. Die Biotechnologie überführt Biologie in die industrielle Anwendung. Sie hat beispielsweise in der Medizin bereits weithin sichtbaren Nutzen gezeigt. Innovative biobasierte Wirtschaftssysteme können Deutschland und Europa Souveränität und Wohlstand auf lange Sicht ermöglichen. Das Netzwerk im Verband ist interdisziplinär und einmalig. Die Mitglieder forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten global. BIO Deutschland ist eine starke Gemeinschaft. Sie setzt auf Vielfalt, Offenheit und Chancengleichheit und bekennt sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung. Roland Sackers ist Vorstandsvorsitzender des BIO Deutschland.

Weitere Informationen unter: www.biodeutschland.org

Über biosaxony e. V. und leap:up:

Der biosaxony e. V. ist der Branchenverband der sächsischen Biotechnologie-, Medizintechnik- und Gesundheitswirtschaft und vernetzt Unternehmen, Forschungseinrichtungen sowie weitere Akteure des Life-Sciences-Ökosystems. Ziel ist die Initiierung von Kooperationen, die Förderung von Innovationen sowie der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Anwendung. Die leap:up GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von biosaxony und agiert als Life-Science-Enabler an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesundheitsversorgung. Sie unterstützt Gründer und Unternehmen mit Transferformaten, Infrastruktur, Netzwerkzugängen und operativer Umsetzung dabei, wissenschaftliche Erkenntnisse in marktfähige Innovationen zu überführen und die regionale Wertschöpfung zu stärken. biosaxony und leap:up tragen damit gemeinsam zur Entwicklung des sächsischen Life-Science-Ökosystems bei. Neben biotechnologischen Innovationen entstehen dabei zunehmend Anwendungen in der Medizintechnik, der vernetzten Gesundheitsversorgung und der grünen Chemie. Unterstützt wird diese Entwicklung durch Investitionen in moderne Infrastruktur, etwa durch den Ausbau des BioCity Campus, sowie durch die enge Verzahnung von Forschung, Wirtschaft und Transferstrukturen.

Weitere Informationen unter: www.leap-up.com/de/biosaxony-ev

Fördermitglieder des BIO Deutschland und Branchenpartner sind:

AGC Biologics, AVIA, Baker Tilly, Bayer, BioSpring, Boehringer Ingelheim, BüchnerBarella, Citeline, CMS Hasche Sigle, Deutsche Bank, EY, Evotec, IDT Biologika, ITM Isotope Technologies Munich, KPMG, Miltenyi Biotec, Novartis, PricewaterhouseCoopers, QIAGEN, Rentschler Biopharma, Roche Diagnostics, Sanofi Aventis Deutschland, Thermo Fisher Scientific, Tubulis, Vertex Pharmaceuticals, ZETA.

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