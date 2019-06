abcfinance GmbH

abcfinance ist die Nummer Eins im Service

Köln (ots)

- Der Finanzdienstleister erhält renommierten Preis für Kundenorientierung

- Hohe Zufriedenheit der Kunden führte zu Platz 1 bei den B2B-Unternehmen

Wenn es um den Service geht, werden bei abcfinance keine Kompromisse gemacht. Diese konsequente Orientierung an der Kundenzufriedenheit kommt bei den Firmenkunden gut an: abcfinance hat den Sprung auf das oberste Treppchen geschafft und erlangt den 1. Platz im Wettbewerb TOP SERVICE Deutschland. Der anspruchsvolle Wettbewerb ermittelte die Kundenorientierung und die Servicequalität von B2B- und B2C- Unternehmen aus verschiedenen Branchen.

"abcfinance hat sich über die vergangenen Jahre im TOP SERVICE Deutschland stetig weiterentwickelt und ist nun an der Spitze angelangt. Das ist das Ergebnis einer schlüssigen Servicestrategie, die einzig den Kunden in den Mittelpunkt stellt", bestätigen die beiden ServiceRating-Geschäftsführer Kai Riedel und Dr. Franz Gresser den Erfolg.

"Wir machen es dem Unternehmer leicht"

Diese Strategie ist bereits im Unternehmensleitbild fest verankert: `Wir machen es dem Unternehmer leicht´, ist eine zentrale Aussage zum eigenen Selbstverständnis. "Dieses Leitbild ist keine künstliche Erfindung vom Reißbrett. Es wurde von unseren Mitarbeitern entwickelt, die genauso ihre Arbeit begreifen", sagt Stephan Ninow, Geschäftsführer von abcfinance und abcbank. So wird das Angebot permanent auf die Unterstützungsleistung für den Unternehmer optimiert. Zum Beispiel bietet abcfinance digitale Services an, die dem Unternehmer rund um die Uhr individuell aussagekräftige Informationen zur Unternehmensfinanzierung oder einfache Abschlüsse und Vorgänge direkt online ermöglichen. Es steht aber auch immer ein erfahrener Ansprechpartner zur Verfügung, der berät und gemeinsam mit dem Kunden die beste Finanzierungslösung herausarbeitet. Diese Strategie lässt dem Kunden die Wahl und ist in diversen Ausprägungen möglich. Das führt dazu, dass sich die meist mittelständischen Kunden mit ihren individuellen Bedürfnissen verstanden fühlen."Der Kunde merkt einfach, wenn es der Finanzpartner ernst mit ihm meint und seine Branche und konkrete Situation berücksichtigt. Das schaffen wir bei abcfinance offenkundig in vielen Fällen", stellt Stephan Ninow fest.

Wissenschaftliche Methode Fokus-Modell

Ausgerichtet wird der jährliche Wettbewerb von der Wirtschaftszeitung Handelsblatt, der Universität Mannheim, dem Beratungsunternehmen ServiceRating sowie dem Marktforschungsinstitut Ipsos. Mithilfe einer wissenschaftlich fundierten Methode befragen unabhängige Experten die Kunden zu ihrer Servicezufriedenheit. Darüber hinaus wird in Unternehmensaudits die strukturelle Verankerung von Qualitätssicherungsmaßnahmen überprüft. Das so genannte Fokus-Modell, das gemeinsam von ServiceRating und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg (IMU - das Institut für Markt-orientierte Unternehmensführung der Universität Mannheim) entwickelt wurde, analysiert die Serviceorientierung ganzheitlich und ermöglicht ein objektives Ranking der Kundenorientierungen.

Über abcfinance:

1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell rund 730 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 18 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt der Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.

