CHECK24 GmbH

Baufinanzierung: Kreditzinsen unter drei Prozent wieder möglich

München (ots)

Beispiel: Bis zu 73 Prozent Zinsunterschied zwischen verschiedenen Anbietern

Verbraucher*innen leihen im Schnitt zehn Prozent geringere Kreditsummen als im Juni

Durchschnittliche Monatsrate im Jahresverlauf um 17 Prozent gestiegen

Die Bauzinsen sinken im November deutlich. Aktuell sind wieder Zinssätze unterhalb der Drei-Prozent-Marke möglich. Das zeigt eine Beispielauswertung von CHECK24.1) Für eine Baufinanzierung in Höhe von 300.000 Euro liegt der günstigste Sollzins bei 2,98 Prozent. Die teuerste Bank bietet einen Sollzins in Höhe von 5,17 Prozent. Das bedeutet einen relativen Zinsunterschied von 73 Prozent und eine um 550 Euro höhere Rate pro Monat beim teuersten Institut.

"Wir sehen temporär eine Abwärtsbewegung bei den Bauzinsen", sagt Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung bei CHECK24. "Die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen sind seit ihrem Höchststand um 60 Basispunkte gefallen. Sie gelten als Hauptindikator für die Bauzinsentwicklung. Gleichzeitig sind die Zinsunterschiede für einzelne Finanzierungsvorhaben gravierend. Banken reagieren in der aktuellen Phase sehr unterschiedlich. Mit einem Vergleich können Verbraucher*innen monatliche Mehrkosten von Hunderten Euro vermeiden, wenn sie so das günstigste Angebot am Markt finden."

Verbraucher*innen leihen im Schnitt zehn Prozent geringere Kreditsummen als im Juni

Verbraucher*innen leihen sich für ihren Immobilienwunsch im Schnitt 235.000 Euro von der Bank. Das sind zehn Prozent weniger als im Juni. Im Vergleich zum Gesamtjahr 2021 sind die durchschnittlich benötigten Kreditsummen aktuell um 21 Prozent niedriger. Gleichzeitig müssen Verbraucher*innen höhere Raten zahlen.

"Die durchschnittliche Monatsrate ist von 900 Euro im ersten Quartal um 17 Prozent auf 1.050 Euro angestiegen", sagt Ingo Foitzik. "Die höheren Monatsraten spiegeln die drastisch gestiegenen Finanzierungskosten nur zum Teil wider. Verbraucher*innen haben ihre Anfangstilgung von durchschnittlich 4,5 Prozent auf 3 Prozent angepasst, um die Baufinanzierung noch bezahlbar zu gestalten. Das verlängert die Laufzeit und die Restschuld am Ende der Zinsbindung fällt höher aus."

"Wir setzen seit Jahren konsequent auf digitale Beratung"

Nach Eingabe weniger Daten zum Finanzierungsvorhaben im CHECK24 Baufinanzierung Vergleich melden sich persönliche Baufinanzierungsexpert*innen bei den Kreditinteressierten.

Per Telefon und Internet werden verschiedene Finanzierungsoptionen präsentiert. Diese werden via Screensharing direkt auf dem Computerbildschirm der Kund*innen angezeigt. Im ausführlichen Gespräch per Videoberatung oder Telefon werden Details und offene Fragen geklärt. Hierbei können bis zu fünf Personen an der Videoberatung teilnehmen. Anschließend wird aus den Produkten und Optionen von mehr als 450 Anbietern das passende Finanzierungsmodell ermittelt. Auch danach hilft die persönliche Ansprechperson jederzeit weiter, z. B. bei Fragen zum Kreditvertrag oder während der Auszahlungsphase.

1) Ausgewertet wurden 129 Baufinanzierungsangebote für eine Darlehenssumme in Höhe von 300.000 Euro bei einer Anfangstilgung von drei Prozent, einer zehnjährigen Zinsbindung sowie einem Beleihungsauflauf unter 60 Prozent, niedrigster Sollzinssatz liegt bei 2,98 Prozent (Stadtsparkasse München), höchster Sollzinssatz liegt bei 5,17 Prozent (Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck), Stand 24.11.2022

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell