FOCUS-MONEY und DEUTSCHLAND TEST: CHECK24 ist bester Ausbilder

München (ots)

CHECK24 ist Top-Arbeitgeber für Frauen und bester Ausbilder in der Kategorie Vergleichsportal

CHECK24 bietet an vielen Standorten in Deutschland Ausbildungs- und Studienplätze

CHECK24 zählt zu den besten Ausbildungsunternehmen in Deutschland. Dies hat eine Studie vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS-MONEY ergeben.1) CHECK24 erhielt die maximale Punktzahl und damit die Auszeichnung "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe" in der Kategorie Vergleichsportale. CHECK24 setzte sich klar gegen das Portal idealo durch.

Die Basis war ein Fragebogen, der von den Unternehmen ausgefüllt werden musste. Dieser enthielt vier Themenblöcke: strukturelle Daten, Ausbildungsentlohnung, Ausbildungserfolg und Zusatzangebote. Außerdem wurden Internetquellen für die Analyse betrachtet. Auf einer Skala von eins bis 100 wurden die Unternehmen eingeschätzt und ab einem Punktestand von 50 mit dem Prädikat "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe" ausgezeichnet.

CHECK24 ist Top-Arbeitgeber für Frauen

Eine weitere Studie vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung ergab, dass CHECK24 sehr gute Karrierechancen für Frauen bietet.2) In der Kategorie Vergleichsportale erreichte CHECK24 die maximale Punktzahl und erhielt das Prädikat "Top-Karrierechancen für Frauen". Untersucht wurden die Bemühungen für Gleichberechtigung in etwa 14.000 Unternehmen.

CHECK24 bietet an vielen Standorten in Deutschland Ausbildungs- und Studienplätze

CHECK24 bietet an vielen Standorten in Deutschland seit mehreren Jahren Ausbildungs- und duale Studienplätze in kaufmännischen Bereichen sowie in Softwareentwicklung, Systemintegration und Produktmanagement. Eine intensive Betreuung durch die Ausbilder*innen sowie individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten bereiten die Azubis und dual Studierenden optimal auf ihren Beruf vor. Der Fokus liegt auf eigenständigem Arbeiten sowie der Möglichkeit, früh Verantwortung zu übernehmen. Regelmäßiges Feedback und kleine Teams sind optimal, um sie auf ihren zukunftssicheren und modernen Job nach erfolgreich bestandener Ausbildung bzw. Studium vorzubereiten.

1)Quelle: http://www.deutschlandtest.de/ausbildung/ [20.4.2022]

2)Quelle: https://www.deutschlandtest.de/karriere-frauen/ [20.4.2022]

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

