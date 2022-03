CHECK24 GmbH

C24 Bank führt Echtzeitüberweisungen ein

München (ots)

Kund*innen senden und empfangen bis zu 100.000 Euro innerhalb weniger Sekunden

Die C24 Bank hat Echtzeitüberweisungen eingeführt. Ab sofort senden und empfangen Kund*innen Beträge in Höhe von bis zu 100.000 Euro innerhalb weniger Sekunden. Im Gegensatz zu einer gängigen SEPA-Überweisung müssen Empfänger*innen nicht auf den Geldeingang warten. Echtzeitüberweisungen sind zu allen teilnehmenden Banken des SEPA-Raums möglich - und das an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.

"Kund*innen können mit einer Echtzeitüberweisung rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche ohne Bargeld bezahlen", sagt Lasse Schmid, Generalbevollmächtigter bei der C24 Bank. "So können sie beispielsweise auch an einem Samstag beim Autohändler einen Gebrauchtwagen ganz ohne Bargeld kaufen. Den Kaufbetrag erhält der Händler in wenigen Sekunden."

Echtzeitüberweisungen: Im Maxkonto kostenlos, im Smartkonto fallen 0,99 Euro pro Transaktion an

Eingehende Echtzeitüberweisungen sind immer kostenfrei. Ausgehende Echtzeitüberweisungen sind für C24-Kund*innen im Maxkonto immer kostenlos. Im Pluskonto sind zwei ausgehende Echtzeitüberweisungen pro Monat kostenlos, darüber hinaus kostet jede weitere Transaktion 0,99 Euro. Beim gebührenfreien Smartkonto fallen pro ausgehender Echtzeitüberweisung 0,99 Euro an.

Über die C24 Bank

Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet, Kund*innen ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen und gleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimieren und Geld sparen können. Die C24 Bank bietet ihren Kund*innen über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute an - das ist konsequente Transparenz. Bei der C24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene Handy möglich. Zusätzlich wird der Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstliche Intelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen von CHECK24 über viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oder Mobilfunk. Für die C24 Bank sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre gesamten Aktivitäten und damit Girokonten klimapositiv.

