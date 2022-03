CHECK24 GmbH

Kfz-Versicherung: Viele Cabrios in Hamburg unterwegs

Cabrio-Anteil in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hoch, in Thüringen am niedrigsten

Meiste Cabrios in der Altersgruppe 50 bis 59 Jahre, Anteil bei 30- bis 39-Jährigen am geringsten

Hamburger*innen fahren besonders gerne Cabrio. In keinem anderen Bundesland ist der Anteil von Cabriolets an den versicherten Fahrzeugen größer.1) CHECK24-Kund*innen in der Hansestadt kommen hier auf 4,8 Prozent. Ebenfalls verhältnismäßig viele Fahrzeuge mit offenem Verdeck sind in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz (je 3,8 Prozent) unterwegs.

In Thüringen (1,8 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt (je 1,9 Prozent) ist der Cabrio-Anteil an den versicherten Fahrzeugen am geringsten.

"Im Osten der Bundesrepublik sind verhältnismäßig wenig Cabrios versichert", sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Neben den sonnenverwöhnten Bundesländern im Südwesten ist der Cabrio-Anteil aber ausgerechnet im regenreichen Hamburg am größten. Verbraucher*innen entscheiden sich nicht nur aufgrund des Wetters für einen offenen Wagen, er gilt auch bei vielen als Statussymbol."

Meiste Cabrios in der Altersgruppe 50 bis 59 Jahre, Anteil bei 30- bis 39-Jährigen am geringsten

Am höchsten ist der Anteil versicherter Cabrios in der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen (5,2 Prozent). Am seltensten sind 30- bis 39-Jährige im Cabriolet unterwegs (2,3 Prozent).

"Cabrios sind als Familienautos nur bedingt geeignet, gerade auch weil das Verdeck einen großen Teil des Kofferraums einnimmt", sagt Dr. Rainer Klipp. "Insofern verwundert es kaum, dass der Cabrio-Anteil in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen am niedrigsten ist."

300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung

Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten über 300 CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.

1)Datenbasis: alle 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen

