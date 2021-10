CHECK24 GmbH

DISQ: CHECK24 bietet den besten Versicherungsmanager

München (ots)

Service: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto

CHECK24 bietet den besten Versicherungsmanager. Das ergab eine Analyse des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ).1) Das Münchner Vergleichsportal sicherte sich den ersten Platz vor Wettbewerbern wie Clark oder Wechsel Gott. Neben dem Gesamtsieg gewann CHECK24 auch die Teilkategorie Nutzungserlebnis.

Die Expert*innen vom DISQ analysierten die Kundenerfahrungen mit sieben Versicherungsmanagern. Der Fokus der Untersuchung lag auf dem Kundenerlebnis. Neben der Analyse der Internetauftritte werteten die Expert*innen auch Kundenerlebnisse zu Informationen über und beim Einstieg in das Produkt sowie bei Online- und App-Nutzung aus. Insgesamt wurden 91 Kontakte mit den Insurtechs ausgewertet.

"CHECK24 geht mit dem Qualitätsurteil "gut" als Testsieger hervor", schreibt das DISQ. "Sowohl in puncto Information und Einstieg als auch hinsichtlich des Nutzungserlebnisses erzielt das Unternehmen den Branchenbestwert. Besonders zufrieden zeigen sich die Nutzer mit den bereitgestellten Vertragsunterlagen; der Anbieter erweckt zudem einen sehr sympathischen Gesamteindruck. Der Nutzungsprozess der Check24-Lösung erweist sich als einfach und komfortabel. Auch der Internetauftritt schneidet mit einem guten Ergebnis ab."

CHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon, Chat und E-Mail. Verbraucher*innen sehen und verwalten ihre Verträge im Kundenkonto, beispielsweise können sie so Schäden melden, Vertragsdaten ändern oder Verträge kündigen. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kund*innen zu schätzen.

1)Quelle: https://disq.de/2021/20210929-Insurtechs.html [29.9.2021]

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

