CHECK24 GmbH

FOCUS-MONEY und ServiceValue: CHECK24 bietet die beste App

München (ots)

Mit Deutschlands bester Vergleichsportal-App Abschlüsse, Verträge und Buchungen verwalten

CHECK24 bietet die beste App. Das ergab eine aktuelle Untersuchung von ServiceValue in Zusammenarbeit mit FOCUS-MONEY. In der Rubrik Vergleichsportale schnitt die CHECK24 App am besten ab. Deutlich dahinter landeten Verivox und idealo.*

Der Auswertung lagen 84.511 Nutzerstimmen zu 427 Apps aus 47 unterschiedlichen Branchen zugrunde. Konkret gefragt wurde: "Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Nutzung folgender Applikationen (Apps) als Smartphone-Dienst?" Die Experten ermittelten aus den Antworten die Durchschnittswerte für jede einzelne App sowie den durchschnittlichen Branchenwert. Die Applikationen mit dem höchsten Zufriedenheitswert innerhalb einer Branche wurden als "Beste App" ausgezeichnet.

Mit Deutschlands bester Vergleichsportal-App verwalten die Nutzer ganz einfach alle Abschlüsse, Buchungen, Verträge und Käufe in ihrem persönlichen, digitalen Kundenkonto. Preise und Konditionen vergleichen sie mit CHECK24 in Echtzeit. Die Vorteile der CHECK24 App im Überblick:

- Bequemer, kostenloser Vergleich - immer und überall - Gespeicherte Vergleiche unterwegs nutzen - Persönliche Finanzen im Blick mit dem CHECK24 Kontomanager - Kostenlose Service-Center - Übersicht über alle Abschlüsse, Buchungen, Verträge und Käufe im persönlichen CHECK24 Kundenkonto - Attraktive Gutscheinaktionen und Punkte-Programm - CHECK24 App für iOS (https://apps.apple.com/app/id719610089) - CHECK24 App für Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.check24.check24)

*Quelle: http://ots.de/px2FS6 [abgerufen am 24.03.2020]

