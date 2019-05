Quirin Privatbank AG

Vorbildliche Kundeninformation: Quirin Privatbank erhält erstmals Auszeichnung "Transparenter Bulle"

Berlin

- Quirin Privatbank erhält Transparenz-Auszeichnung für ihre Vermögensverwaltung - "Transparenter Bulle" prämiert anlegergerechte Informationspolitik der Privatbank - Geprüft wurde Vermögensverwaltung MARKT mit 70 Prozent Aktien und 30 Prozent Anleihen sowie der Baustein WISSEN

Für ihre transparente Kundenkommunikation erhält die Quirin Privatbank heute zum ersten Mal den "Transparenten Bullen". Verliehen wird die Auszeichnung vom Finanzenverlag in Kooperation mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner. Die beiden Preisstifter würdigen damit die "anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik" der Quirin Privatbank. Die Übergabe des Preises findet heute in den Räumen der Bayerischen Börse in München statt.

Der "Transparente Bulle" prämiert Vermögensverwaltungen, aber auch Publikums- und Spezialfonds, die sich erfolgreich einer umfangreichen Transparenzprüfung unterzogen haben. Dabei wird beurteilt, wie verständlich und zuverlässig sie Anleger über ihre Geldanlagen informieren.

Geprüft wurde in diesem Jahr erstmals auch die Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank, genauer die Strategie MARKT mit einem Aktienanteil von 70 Prozent und einem Anleiheanteil von 30 Prozent sowie der Vermögensverwaltungsbaustein WISSEN - beide über die Dauer der letzten fünf Jahre.

"Für uns als erste und einzige Honorarberaterbank in Deutschland ist das Thema Transparenz keine leere Worthülse, mit der wir uns gern schmücken, sondern Kern unserer Unternehmens-DNA", erklärt Prof. Dr. Stefan May, Leiter Anlagemanagement der Quirin Privatbank AG. "Wir versuchen schon seit jeher, für unsere Kunden eine möglichst große Transparenz zu schaffen - bei den gewählten Anlagestrategien, den zugrundeliegenden Produkten und natürlich vor allem beim Thema Kosten. Die heutige Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit."

Die Quirin Privatbank bietet Anlegern ein in Deutschland einmaliges Betreuungskonzept. Sie verzichtet auf hauseigene Produkte sowie auf Provisionen von Produktherstellern. Stattdessen finanziert sie sich ausschließlich durch Kundenhonorare - vergleichbar mit Steuerberatern oder Architekten. So kann die Bank ihre Kunden wirklich unabhängig beraten.

Über die Quirin Privatbank AG:

Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von allen anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Anleger ausschließlich gegen Honorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Das Institut betreut gegenwärtig rund 3,4 Milliarden Euro an Kundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin Privatbank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.

