TESTBILD: CHECK24 überzeugt mit Top Servicequalität

- CHECK24 gewinnt in den Branchen Vergleichsportale allgemein und Mietwagen - Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto

CHECK24 überzeugt Verbraucher mit Top Servicequalität. Das ergab eine Umfrage von Statista im Auftrag von TESTBILD. Das Münchner Vergleichsportal entschied gleich zwei Branchen für sich. Sowohl bei Vergleichsportalen allgemein als auch bei Online-Vermittlungs- und Vergleichsportalen Mietwagen belegt CHECK24 den ersten Platz. Wettbewerber wie z. B. Verivox, Idealo, Billiger-Mietwagen oder Auto Europe müssen sich mit den hinteren Rängen zufriedengeben.*)

Die Analyseexperten von Statista befragten 20.000 Probanden zur Servicequalität von mehr als 2.700 Unternehmen aus 200 Branchen. Die Bewertung setzt sich zusammen aus der Weiterempfehlungsbereitschaft sowie fünf Einzelkriterien: fachliche Kompetenz, Kundenorientierung, Erreichbarkeit, Kommunikation und Service-Umfang. Bei Unternehmen, die bereits 2018 beurteilt wurden, floss auch der Vorjahres-Score in die Gesamtwertung ein.

Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto

CHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon und E-Mail. Verbraucher sehen und verwalten ihre Verträge im Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kunden zu schätzen. *)TESTBILD, Ausgabe 4/2019

