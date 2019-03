CHECK24 GmbH

Mietwagenpreise steigen in den Osterferien - Schnäppchen zu Pfingsten

Leihauto an Ostern 15 Prozent teurer als im Jahresmittel - Preisanstieg in Italien und Spanien / Günstige Mietwagen in den Pfingstferien - Preise bis zu acht Prozent unter Jahresschnitt / CHECK24-Mietwagenexperten beraten bei allen Fragen zu Buchung und Abholung

In den Osterferien steigen die Preise für Mietwagen in beliebten Reiseländern. Bis zu 30 Euro Tagesmiete sind durchschnittlich fällig. Das sind 15 Prozent mehr als im Jahresdurchschnitt (26 Euro) - aber deutlich weniger als in den Sommerferien (39 Euro).*

Vor allem in Spanien (+39 Prozent) und Italien (+28 Prozent) stiegen 2018 die Preise für Leihwagen an Ostern. In Portugal und den USA dagegen lag der Preis auf Jahresdurchschnittsniveau, in Griechenland und Kroatien sogar darunter.

"Auch für die Osterferien 2019 rechnen wir mit steigenden Preisen für Mietwagen, vor allem in Spanien und Italien", sagt Dr. Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24. "Urlauber sollten daher mit der Buchung nicht länger warten, um sich günstige Preise und die gewünschte Fahrzeugklasse zu sichern."

Mietwagenschnäppchen zu Pfingsten: Preise acht Prozent unter Jahresdurchschnitt

In den Pfingstferien müssen Urlauber dagegen keine Preissteigerungen für Mietwagen fürchten. Der Durchschnittspreis über alle Reiseländer liegt mit rund 24 Euro acht Prozent unter dem Jahresdurchschnitt.

"Wir erwarten, dass auch in diesem Jahr die Preise für Mietwagen in den Pfingstferien niedrig sein werden", sagt Dr. Andreas Schiffelholz. "Eine frühe Buchung ist dennoch ratsam, besonders zum Beispiel für Familien, die ein ausreichend großes Auto benötigen."

Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail - kostenfreie Stornierung bis 24 Stunden vor Abholung

Verbraucher, die Fragen rund um ihre Mietwagenbuchung haben, erhalten bei den über 70 CHECK24-Mietwagenexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagen können im digitalen Kundenkonto bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos storniert werden. Stiftung Warentest (Ausgabe 5/2016) hat CHECK24 als bestes Mietwagenportal mit der Gesamtnote SEHR GUT (1,4) ausgezeichnet.

*Datengrundlage: alle Mietwagenbuchungen über CHECK24 im Jahr 2018 mit Abholung außerhalb von Deutschland

