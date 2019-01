Schnellstes Internet in Hamburg, Bielefelder surfen am langsamsten

*Durchschnitt aller 2018 bestellten Internetgeschwindigkeiten bei CHECK24 . Quelle: CHECK24 (https://www.check24.de/dsl/; 089 - 24 24 11 77); Angaben ohne Gewähr, Stand: 17.12.2018. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73164 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke... mehr Bild-Infos Download

- Bundesländer: Stadtstaaten bei Geschwindigkeit vorne, ostdeutsche Flächenländer hinten - Stadt-Land-Unterschied in Sachsen am größten, in Bayern am geringsten

In Hamburg surfen Verbraucher am schnellsten im Internet. Mit durchschnittlich 94,1 MBit/s sind sie 35 Prozent schneller im Netz unterwegs als Bielefelder (69,9 MBit/s).1) Im Vergleich der 30 größten deutschen Städte bestellen auch CHECK24-Kunden aus Hannover (Ø 93,4 MBit/s) und Kiel (Ø 91,7 MBit/s) besonders hohe Surfgeschwindigkeiten.

"Kunden wollen immer schnellere Internettarife", sagt Erwin Biebrich, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24. "Diesen Trend, auf den die Anbieter mit immer besseren und schnelleren Angeboten reagieren, beobachten wir schon seit geraumer Zeit."

Bei den Bundesländern liegen die Stadtstaaten Hamburg (Ø 94,1 MBit/s), Bremen (Ø 89,4 MBit/s) und Berlin (Ø 91,6 MBit/s) vorne. Deutlich niedrigere Geschwindigkeiten bestellen Internetkunden in den ostdeutschen Flächenländern Brandenburg (Ø 66,0 MBit/s), Thüringen (Ø 65,3 MBit/s) und Sachsen-Anhalt (Ø 61,2 MBit/s).

Stadt-Land-Unterschied in Sachsen am größten, in Bayern am geringsten

"In Metropolen ist der Breitbandausbau am weitesten vorangeschritten", sagt Erwin Biebrich. "An vielen Adressen in Großstädten ist inzwischen Highspeed-Internet mit bis zu 500 MBit/s verfügbar. Auf dem Land geht der Ausbau von schnellem Internet dagegen eher schleppend voran."

Die Differenz bei der Surfgeschwindigkeit zwischen Städten und ländlichen Regionen unterscheidet sich jedoch von Bundesland zu Bundesland. Besonders groß ist die Lücke in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die geringsten Unterschiede gibt es in Bayern und Baden-Württemberg.

Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwettbewerb senkt Preis für Internetzugang

Kunden, die Fragen zu einem Internettarif haben, erhalten bei den CHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene DSL-Verträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.

Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Internettarifen. So sparten Verbraucher durch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).2)

