Rekordjahr 2023: Seven.One Audio steigert Umsatz um 50 Prozent, baut Reichweite aus und bleibt Deutschlands führender Podcast-Vermarkter

Mehr Reichweite, mehr Vermarktungsmöglichkeiten, mehr Umsatz: Der Audiomarkt ist 2023 weiter gewachsen - und hat Seven.One Audio, der Podcast-Unit der Seven.One Entertainment Group, ein Rekordjahr beschert. "Unser Podcast-Geschäft entwickelt sich weiter dynamisch. Seven.One Audio konnte den Umsatz in den vergangenen zwölf Monaten um 50 Prozent steigern", sagt Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio. Basis hierfür ist einerseits das ebenfalls stark wachsende, exklusive Host-Read-Portfolio mit Neuzugängen wie "Copa TS" mit Tommi Schmitt oder auch "Sunset Club" mit Joko Winterscheidt und Sophie Passmann. Zum anderen schuf Seven.One Audio 2023 neue Werbemöglichkeiten mit dem Premium Audio Netzwerk, das Reichweiten bündelt und diese so einfacher buchbar macht. "Wir konnten in diesem Jahr viele Neukunden aus verschiedensten Branchen von Podcast-Werbung nachhaltig überzeugen", so Alexander Krawzcyk weiter.

Insgesamt kann Seven.One Audio monatlich über 200 Millionen AdImpressions an die Werbekunden ausliefern. Tendenz stark steigend. Für die Zukunft prognostiziert der Podcast-Experte weiteres Wachstum: "Podcast-Werbung ist 2023 erwachsen geworden, denn Podcasts werden von immer mehr Menschen immer intensiver genutzt: Unsere Marktforschungen zeigen, dass 40 Prozent aller Deutschen Podcasts hören, bei den unter-30-Jährigen sind es sogar 60 Prozent. Diese Zielgruppe hat zudem ihre Nutzungsdauer gegenüber dem Vorjahr verdoppelt!"

23 von Top 50-Podcasts von Seven.One Audio vermarktet

Nach offiziellen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) werden 23 der Top 50-Podcasts in Deutschland von Seven.One Audio vermarktet - zum Beispiel "Baywatch Berlin" oder auch die True-Crime-Hits 'Mordlust' und 'Mord auf Ex'. Zum Ende des Jahres generieren die Podcasts im Netzwerk über 49 Millionen validierte Abrufe (Downloads) im Monat - ein Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Januar 2023. Zudem hat die Audio-Unit der Seven.One Entertainment Group im Frühjahr 2023 gemeinsam mit Podigee das größte vermarktbare Audio-Netzwerk im deutschsprachigen Raum gegründet: Die Partnerschaft mit Seven.One Audio bietet Podcasts mit kleinerer und mittlerer Reichweite die Möglichkeit, ihre Inhalte besser zu monetarisieren - und verzeichnet steigende Reichweiten.

Seven.One Audio vereint als Dachmarke der Seven.One Entertainment Group die Geschäftsbereiche Podcast-Produktion und Podcast-Vermarktung. Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die smarte Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken, über die Deutschland spricht - und das auf allen Plattformen.

