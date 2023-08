ProSieben

Der ProSieben-Mittwoch ist wieder #TVtotal und #ZOL - mit Sebastian Pufpaff, mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel

16. August 2023. Urlaubszeit vorbei: "TV total" und "Zervakis & Opdenhövel. Live." kehren am Mittwoch, 6. September 2023, ab 20:15 Uhr auf ProSieben aus der Sommerpause zurück. "Wir kommen zurück und sagen: 'Leute, der Mittwoch hat wieder Sinn, ihr bringt das Sofa, wir liefern die Lacher'", sagt Sebastian Pufpaff. Während der Comedian in #TVtotal einen satirischen Blick auf die Fernsehwoche wirft, setzen sich Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel in #ZOL mit aktuellen und wichtigen Themen der Woche auseinander. Die Moderatoren sind voller Energie - Linda Zervakis: "Ich liebe an meinem Beruf, dass er jede Woche anders ist. 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' ist wie eine gute, bunte Tüte. Wir können über Themen diskutieren, wir können eigene Themen einbringen. Da ist immer alles mit drin. Etwas Gesellschaftliches, etwas Politisches und auch etwas Boulevard." Matthias Opdenhövel ergänzt: "Unser #ZOL-Team ist wahnsinnig neugierig, schnell, klug und spontan. Und live hat den großen Vorteil - das ist echtes Fernsehen."

Produziert wird "TV total" von Raab TV; "Zervakis & Opdenhövel. Live." von Redseven Entertainment live aus Unterföhring.

"TV total" ab Mittwoch, 06. September 2023, 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss: "Zervakis & Opdenhövel. Live." live auf ProSieben und auf Joyn

