Seven.One Entertainment Group

16 Erfolgspodcasts live erleben! Am Samstag rockt "Hear & Now", das erste Podcastfestival der Seven.One Entertainment Group, die Halle Tor 2 in Köln

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Der Countdown läuft: In zwei Tagen, am Samstag, 2. September 2023, öffnet das erste Podcastfestival der Seven.One Entertainment Group seine Pforten. Und die Podcast-Addicts der Bundesrepublik kommen in drei Venues der Halle Tor 2 in Köln voll auf ihre Kosten: Sie können an zwei Tagen bei "Hear & Now" insgesamt 16 Erfolgs-Podcasts live erleben, darunter die Branchen-Giganten "Mord auf Ex" mit Linn Schütze und Leonie Bartsch und "Geschichten aus der Geschichte" mit Daniel Meßner und Richard Hemmer, aber auch kleinere umso feinere Gehörgang-Juwelen wie "Niemand muss ein Promi sein" mit Elena Gruschka und Lars Tönsfeuerborn oder auch "Eulen vor die Säue" mit dem Florida-TV-Trio Frank Tonmann, Basti Graage und Thomas Martiens. Jetzt heißt es schnell sein: Tickets gibt es noch unter https://www.hearandnowfestival.de/. Die drei Geschäftsbereiche der Seven.On Entertainment Group Seven.One Audio, MMP und Seven.One Starwatch veranstalten das große On-the-Ground-Podcast-Festival "Hear & Now" zum ersten Mal gemeinsam.

Rekordverdächtiger Vermarkter Seven.One Audio

Seven.One Audio, die Podcast-Unit der Seven.One Entertainment Group, ist der führende Podcast-Vermarkter im deutschsprachigen Raum: In der aktuellen Agma-Ausweisung ma Podcast knackt Seven.One Audio mit 66 teilnehmenden Podcasts erstmals die 50 Millionenmarke (50.171.693) bei den validen Downloads. Insgesamt ist Seven.One Audio sechsmal in den Top 10, 14-mal in den Top 30 und 23-mal in den Top 50 der deutschen Podcast-Charts vertreten. (Quelle: Berichterstattung für den Monat Juli der ma Podcast/agma)

Original-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell