Seven.One Entertainment Group

Seven.One Entertainment Group und Sony Pictures vereinbaren umfangreichen Film- und Serien-Deal

Seven.One Entertainment Group und Sony Pictures setzen ihre langjährige Zusammenarbeit fort und haben einen umfangreichen Rechte-Deal vereinbart. Der Vertrag bietet den Plattformen der Seven.One Entertainment Group Zugriff auf aktuelle Kinofilme, neue Serien und die umfangreiche Library von Sony Pictures. Neben den Ausstrahlungsrechten für die Free-TV- und Pay-TV-Sender der Seven.One Entertainment Group in Deutschland und Österreich beinhaltet der Vertrag auch eine umfangreiche digitale Auswertung für die konzerneigenen Streaming-Plattformen Joyn und Zappn.

Zu den Film-Highlights zählen aktuelle und zukünftige Kino-Blockbuster wie "Bullet Train" mit Brad Pitt, die Verfilmung des weltweiten Bestsellers "Der Gesang der Flusskrebse", das Actiondrama "The Woman King" mit Oscar®-Preisträgerin Viola Davis oder die Marvel-Filme "Spider-Man: Across the Spider-Verse" und "Kraven the Hunter" mit Aaron Taylor-Johnson. Alle genannten Titel feiern ihre deutsche Free-TV-Premiere auf einem Sender der Seven.One Entertainment Group.

Der Rechte-Deal umfasst außerdem die Erstausstrahlungsrechte an der neuen Hitserie "Three Pines" mit Alfred Molina und an der ITV-Thrillerserie "Without Sin" mit Vicky McClure für Deutschland und Österreich. Darüber hinaus bietet die Sony-Library der Seven.One Entertainment Group Zugriff auf beliebte TV-Highlights wie "Django Unchained", Franchises wie "Men in Black" oder "Hotel Transsilvanien" sowie Serienklassiker wie "Die Goldbergs", "Wer ist hier der Boss?" und "Hart aber herzlich".

