Seven.One Entertainment Group

Seven.One Entertainment Group sichert sich durch umfangreichen Deal mit MGM Ausstrahlungsrechte an "James Bond"-Franchise

Unterföhring (ots)

From Unterföhring with Love! Der wohl berühmteste Geheim-Agent der Kino-Geschichte hat eine neue TV-Heimat. Ab sofort laufen 25 "James Bond"-Filme im deutschen und österreichischen Free-TV auf einem Sender der Seven.One Entertainment Group, darunter "Spectre" und "Skyfall", aber auch die Klassiker des Franchise wie "Dr. No", "Goldfinger", "Der Spion, der mich liebte" und "GoldenEye". Darauf hat sich die Münchner Entertainment-Gruppe mit einem umfassenden Deal mit MGM geeinigt. Damit kehrt die Reihe nach mehr als zehn Jahren wieder zurück nach Unterföhring.

Library on Top: Darüber hinaus erhält ProSiebenSat.1 nicht nur für seine Free-TV-Sender, sondern auch für die Streamingplattform Joyn Zugriff auf zahlreiche Dauerbrenner der Kinogeschichte, darunter "Das Schweigen der Lämmer", "Terminator", "Die glorreichen Sieben" sowie die komplette "Rocky"-Reihe.

