auxmoney übertrifft die hohen Ziele für 2018

Neuer Rekord: auxmoney hat über eine halbe Milliarde Euro an neuen Krediten im Jahr 2018 über seinen Marktplatz finanziert

Düsseldorf (ots)

auxmoney, der größte Kreditmarktplatz in Kontinentaleuropa, hat im vergangenen Jahr neue Kredite mit einem Gesamtvolumen von 551 Millionen Euro ausgezahlt. Das entspricht einem Wachstum von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

"Wir hatten uns für 2018 ein Wachstum von rund 60 Prozent vorgenommen. Dieses ambitionierte Ziel konnten wir mit 74 Prozent deutlich übertreffen. Das gibt uns viel Rückenwind für 2019", kommentiert Raffael Johnen, CEO von auxmoney, die positive Entwicklung.

Das hohe Kreditvolumen wird von einer breiten Basis an privaten und institutionellen Anlegern getragen: Insgesamt haben sie im vergangenen Jahr rund 73.000 Kredite über auxmoney finanziert. Im Vorjahr waren es noch rund 40.000 Auszahlungen. Durchschnittlich wurden 2018 Kredite in Höhe von rund 8.000 Euro abgeschlossen.

CEO Raffael Johnen: "Während sich die deutschen Großbanken im Krisenmodus befinden, melden die führenden deutschen Fintechs immer neue Rekorde. Mit unserem kontinuierlich starken Wachstum können wir als erster Kreditmarktplatz zu den mittelgroßen Banken in Deutschland aufschließen."

Die Zahlen vom Marktführer auxmoney zeigen, wie stark der deutsche Kreditmarkt in Bewegung ist: Laut Bundesbank wurden in Deutschland 2018 Konsumentenkredite in Höhe von rund 106 Milliarden Euro abgeschlossen. Kredite von über einer halbe Milliarde Euro im Jahr bedeutet, dass auxmoney beim Kreditneugeschäft inzwischen selbst mittelgroße Sparkassen hinter sich lässt. Die anhaltende Wachstumsdynamik lässt zudem erahnen, wieviel Potenzial der Markt hat: Trotz des starken Wachstums der vergangenen Jahre werden laut Bankenfachverband heute erst etwa 15 Prozent des gesamten Kreditvolumens über das Internet vergeben.

