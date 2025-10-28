Franz Wiltmann GmbH & Co. KG

Deutschlands beste Wursttheke 2025 steht in Waldsassen

Bild-Infos

Download

Waldsassen / Bergisch Gladbach, (ots)

"Jury-Mitglied und Spitzenkoch Johann Lafer: "Die Auswahl und die Servicequalität an den Wurst-theken der Finalisten werden ständig noch besser. So macht das Einkaufen den Kunden große Freude und wird zum Erlebnis. Die Mitarbeiter an den Theken verdienen meine Anerkennung."

Das E-Center Legat in Waldsassen hat sich im Finale des Wettbewerbs "Deutschlands beste Wursttheke 2025" mit einer Nasenlänge Vorsprung durchgesetzt. Die Jury kürte die Wursttheke in der Mitterteicherstraße unter den zehn besten Wursttheken in Deutschland zum Sieger. Der Markt überzeugte in dem zum 24. Mal ausgerufenen Wettbewerb des Salamispezialisten Wiltmann und der vom Jahreszeiten Verlag herausgegebenen Food-Magazine Der Feinschmecker und Der Feinschmecker Special Edition Johann Lafer. "Unsere Mitarbeiter waren begeistert. Die Auszeichnung war ein echter Motivationsschub für alle, sich wieder mit eigenen Ideen einzubringen und damit unsere ausgezeichnete Bedientheke weiter zu optimieren", erklärt Marktinhaber Stefan Legat.

Die begehrte Auszeichnung steht für Qualität und Bestleistungen im Service

Im Juni und Juli dieses Jahres sind die Leser dem Aufruf der Food-Magazine aus dem Jahreszeiten Verlag gefolgt und haben den Redaktionen ihre persönliche Lieblingstheke verraten. Die zehn meistgenannten Märkte erhielten die Auszeichnung "Deutschlands beste Wursttheke 2025". Aus diesen zehn Finalisten wählt eine Expertenjury die Nr. 1. Die Entscheidung war nicht einfach. "Das Qualitätsniveau an den Wursttheken sowie Service und Engagement der Mitarbeiter sind durchweg großartig. Alle Finalisten 2025 haben die Jury begeistert", fasst Jury-Mitglied Gabriele Heins, Chefredakteurin von DER Feinschmecker zusammen. Die Auslese der besten Wursttheken hat eine klare Ausrichtung. "Der Wettbewerb soll die Mitarbeiter an den Wursttheken zu Bestleistungen im Service motivieren", erläutert Dr. Ingmar Ingold, Geschäftsführer von Wiltmann. "Zugleich sollen die Kunden wissen, wo diese Bestleistungen zu finden sind."

Leidenschaft für Service und Beratung

Gut 180 verschiedene Wurst- und Schinkenspezialitäten hält die Frischetheke im E-Center Legat ständig bereit, darunter etliche Produkte aus eigener Herstellung sowie aus der Region. Das Theken-team weiß, wie man anspruchsvolle Kunden überzeugt. Für die 17 bestens qualifizierten Mitarbeiter ist die tägliche Beratung nicht nur Beruf, sondern eine Leidenschaft. Verkostungen und Probieraktionen sind ebenso selbstverständlich wie fundierte Auskunft zur Fleischherkunft. Überdies spiegeln regelmäßige Abende- und Events für Kunden wie die Bayerischen Wochen mit Hausmacher Spezialitäten die ausgeprägte Serviceorientierung des Unternehmens wider.

Original-Content von: Franz Wiltmann GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell