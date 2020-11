Tempo

Welt-Nettigkeitstag (13.11.): "Sei freundlich!" - Tempo sendet eine klare Botschaft

Umfrage: 89 Prozent der Deutschen lassen sich vom Lächeln eines Fremden anstecken

MannheimMannheim (ots)

Mehr Freundlichkeit und Güte im Denken, in Worten und im Handeln sich selbst und anderen gegenüber - zum Welt-Nettigkeitstag (World Kindness Day)[1] am 13. November 2020 erinnert uns die Traditionsmarke Tempo noch einmal ganz besonders an diese Botschaft. Denn gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten, in denen wir täglich Helden und Heldinnen sein müssen, sind wir doch alle nicht perfekt. Und das ist völlig in Ordnung, wie auch die Befragten in der repräsentativen Tempo Umfrage - durchgeführt vom 06.11. bis 07.11.2020 durch das Meinungsforschungsinstitut Civey[2] - mit überwältigender Mehrheit bestätigen. So sagt fast jede/r (95 Prozent), dass es menschlich ist, Fehler zu machen.

"Freundlichkeit und Güte sind Begriffe, die jeder kennt und die goldene Regel 'Was du nicht willst, was man dir tu', das füge auch keinem anderen zu' existiert in fast allen Kulturen dieser Welt", erklärt Gülnaz Meyenburg, Global Marketing and Communications Director bei Essity. "Doch wenn die Zeiten rauer werden, passiert es leicht, dass man im Alltag einen gedankenlosen Kommentar äußert, vorschnell reagiert oder urteilt. Dabei wäre es genau jetzt wichtig und richtig, Freundlichkeit und Güte wieder stärker in den Mittelpunkt unseres Handelns und Denkens zu stellen - auch um Negativität, Vorverurteilung und Unzufriedenheit zu begegnen."

Der Aufruf "Sei freundlich!" ist keinesfalls als einmaliges Statement zum Welt-Nettigkeitstag gedacht. Vielmehr beschreibt er die Haltung der Traditionsmarke Tempo. "Wir wollen einen Beitrag zu einer positiven Veränderung in der Gesellschaft anstoßen", unterstreicht Gülnaz Meyenburg.

Aktuelle Tempo Umfrage zeigt, wie wichtig den Deutschen Freundlichkeit und Güte sind

- Freundlichkeit im Alltag: Erfreuliche 76 Prozent der Deutschen sagen bereits von sich, dass sie darauf achten, immer freundlich zu sein (Frauen: 78 Prozent / Männer: 74 Prozent). Nur 13 Prozent der Befragten (Frauen: 12 Prozent / Männer: 14 Prozent) ist dies nicht wichtig. 11 Prozent sind diesbezüglich unentschieden. - Freundlichkeit ist ansteckend: Freundliche Menschen motivieren andere ebenfalls zu mehr Freundlichkeit - so bestätigen 89 Prozent der Befragten, dass sie das Lächeln eines fremden Menschen schon einmal angesteckt habe (Frauen: 91 Prozent / Männer: 87 Prozent). Schaut man auf den Bundesländervergleich fällt auf, dass besonders viele der zustimmenden Ja-Antworten von Menschen aus Hamburg (93 Prozent), Berlin (90,9 Prozent), Hessen (90,8 Prozent) und Brandenburg (90,1 Prozent) kommen. Demgegenüber geben lediglich sechs Prozent der Deutschen an, sich nicht vom Lächeln eines Fremden anstecken zu lassen (Frauen: fünf Prozent / Männer: sieben Prozent). - Nobody`s perfect: Auch mal einen Fehler zu machen, ist für 95 Prozent und damit fast alle Befragten absolut menschlich. Bloß drei Prozent der Deutschen finden das nicht. - Menschlichkeit versus Perfektionismus: Auf die Frage "Ist es Ihnen wichtiger sich selbst zu akzeptieren oder zu versuchen perfekt zu sein?" antworten Frauen und Männer ziemlich exakt gleich. 72 Prozent stimmen für "sich selbst akzeptieren", während 14 Prozent "eher versuchen perfekt zu sein". Die übrigen Befragten sind unentschieden. Auffallend ist, dass die Altersklasse der 30-39-Jährigen mit 77 Prozent besonders häufig Selbstakzeptanz, die Gruppe der 18-29-Jährigen mit 27 Prozent besonders häufig Perfektionismus als stärkeren Faktor genannt haben.

Studien belegen die positive Wirkung von Freundlichkeit und Güte ebenfalls

Warum die Werte Freundlichkeit und Güte nicht nur am Welt-Nettigkeitstag populär sein sollten, liegt auf der Hand. Zahlreiche Studien belegen den starken Einfluss von Freundlichkeit und Güte auf unsere alltägliche Gesundheit und unser Wohlbefinden. So hat die Forschung gezeigt, dass Zuwendung und Einfühlungsvermögen den Schweregrad und die Dauer einer Erkältung verringern und die Stärke der Immunreaktion erhöhen können.[3] Dauerhaft gutmütige Menschen haben zudem 23 Prozent weniger Cortisol im Körper und altern langsamer als die Durchschnittsbevölkerung.[4]

Tempo zeigt Haltung und gibt Tipps für mehr Freundlichkeit, Empathie und Akzeptanz

Einen konkreten Anstoß für mehr Freundlichkeit und Güte gibt Tempo mit der bereits Anfang des Jahres gestarteten Werbekampagne "Wir sind alle nur Menschen", die am Alltag von Helden und Heldinnen zeigt, dass wir alle nicht perfekt sind. Ob "Heroes" wie RichterInnen, AstronautInnen oder SportlerInnen - alle haben hin und wieder mit einer verstopften Nase, Allergien, Missgeschicken wie Kleckereien oder einem vergessenen Taschentuch in der Waschmaschine zu tun. Genau diese kleinen Unzulänglichkeiten sind ein Teil von uns und machen uns wunderbar menschlich.

Konkrete Tipps für mehr Freundlichkeit, Empathie und Wohlwollen im Alltag hat Tempo auf der Markenwebsite unter www.tempo-world.com zusammengestellt.

[1] Der World Kindness Day (Welt-Nettigkeitstag) ist ein internationaler Feiertag am 13. November. Er wurde 1998 von der Bewegung für weltweite Freundlichkeit (World Kindness Movement), einer Koalition von NGOs, die sich für die Freundlichkeit von Nationen einsetzen, eingeführt.

[2] Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag von Tempo zwischen dem 06.11.2020 und dem 07.11.2020 5.000 Personen befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die bundesdeutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

[3] Quelle: The British Psychological Society

[4] Quelle: Cedars Sinai

