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IBC SOLAR auf der Intersolar 2026: Gründachsystem, PV Manager Update und Kampagne als Messe-Highlight

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Bad Staffelstein (ots)

Neues Montagesystem für Gründächer auf Basis des IBC AeroFix

PV Manager läuft künftig webbasiert und bildet auch komplexe Dachstrukturen ab

KI-Kampagne setzt Montagesysteme ungewöhnlich in Szene

IBC SOLAR, ein führender Anbieter von Photovoltaiklösungen mit Fokus auf Großhandel, eigene Produkt- und Systemlösungen sowie das internationale Projektgeschäft, setzt auf der Intersolar Europe 2026 in München (23.-25. Juni, Halle A4, Stand A4.470 und A4.570) neue Akzente: Im Fokus stehen eine neue Lösung für Gründächer, die Weiterentwicklung der Planungssoftware PV Manager und eine Kampagne, die ein technisch geprägtes Thema mit Hilfe von KI humorvoll und unterhaltsam erzählt. Zudem feiert das Unternehmen zwei große Jubiläen: 25 Jahre eigene Montagesysteme und 20 Jahre PV Manager.

Montagesysteme: IBC AeroFix GreenRoof für Gründächer

Mit dem IBC AeroFix GreenRoof erweitert IBC SOLAR sein bestehendes Flachdachsystem um eine Lösung für Gründächer. Bereits seit 2001 entwickelt IBC SOLAR eigene Montagesysteme und feiert damit in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum.

Die neue Gründach-Variante basiert auf dem bewährten IBC AeroFix und nutzt weitgehend identische Komponenten. IBC SOLAR hat lediglich drei zusätzliche Bauteile speziell für diese Anwendung entwickelt. Die etablierte Systemlogik bleibt damit erhalten. Das ermöglicht insbesondere Installateuren, die bereits mit AeroFix arbeiten, eine schnelle und sichere Umsetzung.

Das System ist für die Installation direkt auf dem Substrat ausgelegt und bietet vor allem bei Bestandsgründächern Vorteile. Vorkonfektionierte Komponenten beschleunigen die Umsetzung auf der Baustelle.

IBC SOLAR bringt AeroFix GreenRoof ab Anfang 2027 für die Ost-West-Ausrichtung auf den Markt. Das Konzept berücksichtigt zentrale Anforderungen wie Ballastoptimierung und Wartungszugänglichkeit, etwa durch definierte Abstände für Wartungsgänge. Die erhöhte Modulpositionierung sorgt für ausreichenden Abstand zur Vegetationsschicht. Dank der flexiblen Auslegung der Stützen können Installateure unterschiedliche Aufständerungshöhen realisieren.

PV Manager: Webbasierte Planung für komplexe Anlagen

Der PV Manager ist das Planungs- und Auslegungstool von IBC SOLAR. Installateure planen damit Photovoltaikanlagen digital - von der Dachbelegung über die Systemauslegung bis hin zur Materialzusammenstellung.

Seit der Einführung vor bereits 20 Jahren entwickelt IBC SOLAR das Tool kontinuierlich weiter. Mit der aktuellen grundlegenden Überarbeitung steht der PV Manager künftig webbasiert zur Verfügung.

Das erlaubt Installateuren ortsunabhängig damit zu arbeiten, etwa direkt auf der Baustelle. Gleichzeitig erweitert IBC SOLAR den Funktionsumfang für komplexere Anwendungsfälle. So lassen sich nun unter anderem auch anspruchsvolle Dachstrukturen inklusive Gauben abbilden.

Gerade bei Montagesystemen entscheidet eine präzise Planung über die sichere Umsetzung. Der PV Manager berücksichtigt statische Anforderungen, relevante Normen sowie die korrekte Ballastierung direkt im System. So unterstützt das Tool eine sichere und normgerechte Auslegung.

Die neugestaltete, klare Bedienoberfläche im frischen Design erleichtert den Einstieg und sorgt für eine effiziente und schnelle Planung. Ein zentraler Vorteil bleibt die direkte Anbindung an den IBC SOLAR Shop: Installateure können aus der Planung heraus eine vollständige Stückliste generieren, unmittelbar weiterverarbeiten und bestellen.

KI-Kampagne: Montagesysteme gehen unter die Haut

Auch medial sorgt IBC SOLAR rund um die Intersolar für Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt steht eine humorvolle Kampagne, die die starke Identifikation vieler Installateure mit ihren bevorzugten Montagesystemen mit einem Augenzwinkern inszeniert und in überraschende Bilder übersetzt.

In einem KI-generierten Werbespot lassen sich Monteure begeistert Tattoos mit Motiven aus den Namen der IBC SOLAR Montagesysteme stechen und zeigen sie stolz und mit Freude. Die Systeme haben sie offenkundig überzeugt. Die Kernaussage des Spots: "Solarteure lieben unsere Halterungen".

Die Tattoo-Idee findet auf der Intersolar in einem "echten" Tattoo-Studio auf dem Messestand von IBC SOLAR eine Fortsetzung. Hier können sich Besucher temporär haltbare Airbrush-Tattoos mit den Motiven aus dem Werbespot auf die Haut sprühen lassen.

Weitere Informationen zur Kampagne finden sich unter www.ibc-solar.de/tattoo.

Die Expertinnen und Experten von IBC SOLAR freuen sich über einen aktiven Dialog auf der Intersolar Europe vom 23. bis 25. Juni 2026 in Halle A4, Stand A4.470 und A4.570.

Über IBC SOLAR

IBC SOLAR ist ein führender Anbieter von Photovoltaik- und Energiespeicherlösungen und weltweit in drei zentralen Geschäftsfeldern aktiv: im Großhandel für Photovoltaik-Komponenten, in der Entwicklung und Herstellung eigener Produkte und Systemlösungen sowie im internationalen Projektgeschäft.

Im Großhandel vertreibt IBC SOLAR ein herstellerunabhängiges Portfolio an Komponenten für die solare Stromerzeugung und -speicherung, ergänzt um technische Beratung. Im Bereich eigener Produkte entwickelt und produziert das Unternehmen insbesondere PV-Montagesysteme, Module sowie Komplettlösungen unter eigener Marke. Im Projektgeschäft realisiert IBC SOLAR Photovoltaik-Großprojekte und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung über Planung und Bau bis hin zum Betrieb und Management der Anlagen ab.

IBC SOLAR wurde 1982 in Bad Staffelstein gegründet und zählt zu den Pionieren der Energiewende.

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