Britische Mobilfunkbetreiber starten Altersverifizierung und Betrugsbekämpfung über die GSMA Open Gateway Initiative

BT und EE, CK Hutchison Group Telecom, Virgin Media O2 und Vodafone Group kooperieren, um Entwicklern leistungsstarke Tools für den Verbraucherschutz und die Identitätsprüfung zur Verfügung zu stellen

BT und EE, CK Hutchison Group Telecom, Virgin Media O2 und Vodafone Group haben heute die Markteinführung neuer Netzwerktechnologien in Großbritannien bekannt gegeben, die Online-Plattformen dabei helfen, das Alter ihrer Kunden zu überprüfen und digitalen Betrug zu bekämpfen.

Über die GSMA Open Gateway-Initiative werden CAMARA-standardisierte Application Programmable Interfaces (APIs) Entwicklern einfache und sichere Tools an die Hand geben, um Verbraucher zu schützen und die neuen britischen Sicherheitsgesetze einzuhalten.

Der Start erfolgt nur wenige Wochen nach Inkrafttreten des Online-Sicherheitsgesetzes in Großbritannien, das Alterskontrollen für Plattformen vorschreibt, die nutzergenerierte Inhalte bereitstellen. Nach Angaben der Age Verification Providers Association (Vereinigung der Anbieter von Altersüberprüfungen) werden die Verbraucher Großbritanniens aufgrund des neuen Gesetzes täglich fünf Millionen zusätzlichen Altersüberprüfungen unterzogen, was den dringenden Bedarf an einer skalierbaren, reibungslosen Überprüfung verdeutlicht.

Auf den API Days in London haben BT und EE, Virgin Media O2 und die Vodafone Group die Freigabe von CAMARA-standardisierten Age Verify- und Know Your Customer (KYC) Tenure-APIs für Entwickler angekündigt. Eine erweiterte KYC Match API mit Fuzzy-Logik-Funktionen soll noch vor Jahresende folgen.

Die Zusammenarbeit zielt auf zwei dringende Herausforderungen in der digitalen Landschaft Großbritanniens ab: die Notwendigkeit einer soliden Altersüberprüfung aufgrund neuer gesetzlicher Schutzvorschriften und die zunehmende Bedrohung durch Onlinebetrug.

Laut dem aktuellen Bericht The State of Scams in the UK der Global Anti-Scam Alliance (GASA) haben die Menschen in Großbritannien im letzten Jahr 11,4 Milliarden GBP durch Betrug verloren. Weltweit schätzt GASA, dass Kriminelle im letzten Jahr mehr als 1 Billion Dollar von Opfern ergaunert haben. Dies unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit für die Mobilfunkbranche, zusammen mit Onlinebanken und Einzelhändlern im Rahmen globaler standardisierter Technologieinitiativen gegen das Problem vorzugehen.

Technologieunternehmen gehen nun Partnerschaften mit britischen Betreibern ein, um diese APIs zu vermarkten und sie mit Online-Unterhaltungs- und -Handelsseiten zu verbinden, um die Implementierung von Funktionen zur Altersüberprüfung und zum Identitätsschutz zu unterstützen.

Jersey Telecom (JT Group) und TMT.ID arbeiten bereits mit britischen Betreibern zusammen, um Hunderttausende von Network API-Aufrufen pro Monat zu verarbeiten und eine breite Palette von Diensten zu unterstützen – von der Alterssicherung für Social-Media-Plattformen bis hin zu einer reibungsloseren, sichereren App-Registrierung und Login-Erfahrung.

