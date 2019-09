Chubb European Group SE

Dirk Gmeiner neuer Manager für Kautionsversicherungen bei Chubb für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Frankfurt/Zürich

Chubb hat heute die Ernennung von Dirk Gmeiner (39) als neuen Manager für Kautionsversicherungen (Surety) für Deutschland, Österreich und die Schweiz bekannt gegeben.

Dirk Gmeiner wird für die Weiterentwicklung sowie das Wachstum des Bereichs der Kautionsversicherungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich sein. Von seinem Dienstsitz in Frankfurt aus wird er an Michael Berry, Head of Surety Europe bei Chubb in London, sowie an Andreas Faden, P&C Director bei Chubb für Deutschland und Österreich, berichten. Gmeiner übernimmt die Funktion mit sofortiger Wirkung.

Gmeiner verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, speziell im Underwriting von Kautions-, Kredit- und politischen Risiken. In seiner vorherigen Position war er als Syndikusanwalt und Senior Underwriter für Risiken im Bereich Financial Lines und Cyber bei einem internationalen Versicherer in Frankfurt tätig.

"Die Erfahrung und Kompetenz von Dirk Gmeiner bieten uns neue Möglichkeiten, die Sparte Kautionsversicherungen auszubauen und zu erweitern", erklärt Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter bei Chubb für Deutschland und Österreich.

"Mit Dirk Gmeiner werden wir noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Broker eingehen und ihnen den bestmöglichen Service in der Sparte Surety bieten können", erläutert Florian Eisele, CEO der Chubb in der Schweiz.

