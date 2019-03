Chubb European Group SE

Chubb mit erweiterter Unternehmensstruktur in der Schweiz

Chubb hat heute ihre erweiterte Unternehmensstruktur für die Niederlassung in der Schweiz bekannt gegeben.

Die Veränderungen folgen einer ganzheitlicheren Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Kundensegmente. Den Geschäftspartnern von Chubb soll somit ein besserer und spartenübergreifender Zugang zu den Underwritern ermöglicht werden. Diszipliniertes Underwriting sowie ein ausgeprägter Servicegedanke stehen weiterhin im Fokus.

Die Segmente sind dabei nach folgenden Kundenzuordnungen definiert: Grossunternehmen (Major Account Segment), mittlere Unternehmen (Middle Market Segment) und kleine Unternehmen (SME, zurzeit im Middle Market Segment angesiedelt).

Die neue Struktur ist ab sofort gültig. Dabei ändern sich die Zuständigkeiten wie folgt:

P&C Management

Christian Graber, derzeit Casualty Manager der Chubb für die Schweiz, wird P&C Manager Schweiz. In dieser neu geschaffenen Position wird Graber die Underwriting-Strategie für alle Sparten definieren, leiten und umsetzen. Alle Underwriting Manager in der Schweiz berichten ab sofort an ihn. Christian Graber berichtet an Florian Eisele, Country President der Chubb in der Schweiz sowie an Adrian Matthews, Chief Operating Officer and Head of P&C, Continental Europe.

Major Account Segment

Jörg Grünenwald startet zum 1. März 2019 als neuer Leiter des Major Account Segments. In dieser neu geschaffenen Position wird er für die Entwicklung und Umsetzung der Major Account-Strategie für die Schweiz verantwortlich sein. Grünenwald wird das spartenübergreifende Team von Major Account Underwritern leiten, einschliesslich der Vertriebsfunktionen. Jörg Grünenwald verfügt über umfassende Erfahrung in der Versicherungsbranche, unter anderem in der Entwicklung und im Underwriting von integrierten Risikolösungen für internationale Grossunternehmen. Zuvor war Grünenwald Leiter des Own Insurance Risk Department bei der Zurich Versicherung. Jörg Grünenwald berichtet an Florian Eisele, Country President der Chubb in der Schweiz sowie an Peter Graswinckel, Major Account Segment Leader, Continental Europe.

Middle Market Segment

Nathalie Meyer, derzeit Financial Lines Manager für die Schweiz, wird Leiterin des Middle Market Segments. In dieser neu geschaffenen Position wird sie für die Entwicklung und Umsetzung der Middle Market-Strategie für die Schweiz verantwortlich sein. Meyer wird das spartenübergreifende Team von Middle Market Underwritern leiten, einschliesslich der Vertriebsfunktionen. Nathalie Meyer berichtet an Florian Eisele, Country President der Chubb in der Schweiz sowie an Dawn Miller, SVP Middle Market/SME & Distribution, Continental Europe.

Accident & Health (A&H)

Ana de Montvert, A&H Manager in der Schweiz, leitet weiterhin das A&H-Segment. Sie berichtet unverändert an Florian Eisele, Country President der Chubb in der Schweiz sowie an Veronique Brionne, SVP Director of Accident and Health, Continental Europe.

"Die erweiterte Unternehmensstruktur stellt für Chubb eine wichtige Weiterentwicklung dar, um den Bedürfnissen unserer Kunden ganzheitlich gerecht werden zu können. Ich freue mich sehr, dass wir mit Jörg Grünenwald einen ausgewiesenen Versicherungsexperten mit 35 Jahren Berufserfahrung gewinnen konnten. Jörg kennt die Bedürfnisse internationaler Grossunternehmen sowohl aus Versicherungs- als auch aus Kundensicht. Zusammen mit seinem Team wird er die Präsenz von Chubb spartenübergreifend ausbauen. Nathalie und Christian haben ihre jeweiligen Bereiche in den vergangenen Jahren äusserst erfolgreich durch bewegte Zeiten geführt. Ich bin davon überzeugt, dass sie in ihren neuen Rollen an bisherige Erfolge anknüpfen können", erläutert Florian Eisele, Country President der Chubb in der Schweiz.

