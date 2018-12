Neue Manager Financial Lines bei Chubb in Deutschland

2 weitere Medieninhalte

Andreas Wania, Hauptbevollmächtigter, Chubb. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/72419 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Chubb European Group SE/Andrea Ganshorn" Bild-Infos Download

Frankfurt am Main (ots) - Chubb ernennt mit Babette Krämer (39) und Dennis Sander (43) zwei neue Manager für den Bereich Financial Lines, wie der Versicherer heute mitteilte.

Babette Krämer übernimmt den Bereich Financial Institutions, die Spezialabteilung für Finanzdienstleister innerhalb der Financial Lines Sparte der Chubb.

Krämer wechselte nach ihrer Ausbildung zur Versicherungskauffrau bei der Axa in Dortmund im Jahr 2000 zum Maklerhaus Aon in Mülheim an der Ruhr und startete in 2010 ihre Karriere als Underwriterin für Specialty Insurance - Financial Institutions bei Chubb in Düsseldorf. 2014 wurde die Betriebswirtin zur Senior Underwriterin befördert, mit dem Fokus auf die Versicherungssparten D&O, E&O und Vertrauensschaden sowie Spezialdeckungen für Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister. In ihrer neuen Aufgabe als Abteilungsleiterin soll Babette Krämer die Kompetenz und die Zusammenarbeit mit spezialisierten Maklern in diesem Bereich ausbauen.

Dennis Sander verantwortet ab sofort das Commercial Risks-Portfolio bei Chubb in Deutschland. Der MBA-Absolvent begann 2005 seine Laufbahn in der Versicherungsbranche in der Financial Lines-Abteilung bei dem Versicherungsmakler Funk in Hamburg. Sander ist seit 2007 bei Chubb und war zuletzt als Teamleiter Nord/West Commercial Risks Deutschland in der Hamburger Niederlassung des Versicherers tätig. In seiner neuen Position wird Dennis Sander den Ausbau der Online-Kapazitäten der Sparte vorantreiben sowie die Kontinuität des Underwriting-Anspruchs der Chubb in diesem Segment gewährleisten.

Krämer und Sander berichten beide an Dirk Wietzke, Manager Financial Lines Deutschland und Österreich bei Chubb in Deutschland.

"Mit Babette Krämer und Dennis Sander haben wir zwei erfahrene und kompetente Führungskräfte für unsere Bereiche Financial Institutions und Commercial Risks in der Sparte Financial Lines. Mit diesen Ernennungen bekräftigt Chubb ihr kontinuierliches Engagement auf dem Financial Lines-Markt in Deutschland. Die fundierten Fachkenntnisse der beiden werden in hohem Maße zur weiteren Stärkung und zum Ausbau der jeweiligen Abteilungen beitragen", erläutert Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.

Pressekontakt:

Kerstin Hartung Alexandre

Head of Marketing & Communications D/A/CH



Chubb European Group SE

Direktion für Deutschland

Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main

O +49 69 75613 6631

kerstin.hartungalexandre@chubb.com| chubb.com/de

Original-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell