HUK-COBURG

Nachhaltig Auto fahren: HUK-COBURG erweitert Telematik-App und setzt Anreize zu umweltbewusstem Fahren

Coburg (ots)

- Neue Eco Drive-Anzeige bei Telematik-Tarif bewertet das Fahrverhalten anhand ökologischer Kriterien - Ein "Blätter-Bonussystem" belohnt und spornt zu umweltschonendem Fahren an

Ab sofort zeigt die HUK-COBURG ihren Telematik-Kunden in der "Mein Auto"-App an, wie umweltbewusst sie fahren. "Eco Drive" bewertet das nachhaltige Fahrverhalten anhand von Geschwindigkeit, Beschleunigung und Streckeneigenschaften. Eine besonders umweltfreundliche Fahrweise wird mit Punkten, symbolisiert durch Blätter, belohnt. Diese können bis zum Jahresende für ausgewählte gemeinnützige Organisationen gesammelt werden. So haben Fahrer einen zusätzlichen Anreiz, möglichst viele Blätter zu sammeln und auf eine umweltbewusste Fahrweise zu achten.

"Tests haben ergeben, dass Fahrer mit schlechteren Fahrwerten zehn Prozent mehr Sprit verbrauchen als solche mit besseren.", erläutert Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG. "Das hat uns dazu veranlasst, mit unserem Telematik-Produkt nicht nur Anreize für sicheres, sondern auch für umweltbewusstes Fahren zu schaffen.", so Rheinländer weiter.

Aus den Telematik-Daten zu Geschwindigkeit, Beschleunigung und Streckeneigenschaften wird ein idealer umweltfreundlicher Verbrauch errechnet, der mit dem tatsächlichen Fahrverhalten abgeglichen und auf einer Stufenskala angezeigt wird. Mit diesem Feedback können Nutzer ihren Fahrstil einschätzen und entsprechend anpassen.

Umweltbewusst fahren und Gutes tun

Zählt der Nutzer am Monatsende zu den umweltbewusstesten Fahrern, sammelt er Blätter. Die gesammelten Blätter aller umweltbewussten Fahrer werden am Ende des Kalenderjahres in einen Euro-Betrag umgerechnet, mit dem die HUK-COBURG gemeinnützige Organisationen unterstützt. "Unsere Gesellschaft wird weiter mobil bleiben. Mit Eco Drive setzen wir bewusst Anreize, Mobilität umweltbewusst und verantwortungsvoll zu gestalten.", sagt Dr. Jörg Rheinländer.

Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Mit über zwölf Millionen Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2020 von über 8 Milliarden Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit rund 13 Millionen versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Hausrat- sowie in der Privathaftpflichtversicherung gehört sie zu den größten Anbietern am Markt. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2020 insgesamt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Telematik-Tarif

Ein Versicherungstarif, der auf Telematik beruht, richtet sich nach dem Fahrverhalten: Bei der HUK-COBURG misst ein Sensor Fahrdaten zu Ort, Zeit, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsen und Lenken und wertet sie in Kombination mit der HUK-App "Mein Auto" aus. Daraus errechnet sich ein Fahrwert, der die Höhe eines Bonus bestimmt. Beim Abschluss eines Telematiktarifs sparen Kunden zehn Prozent auf ihren Beitrag in der Kfz-Haftpflichtversicherung und in Kasko. Bei entsprechender Fahrweise können im Folgejahr bis zu 30 Prozent Ersparnis erreicht werden. In der App erhält der Fahrer konkrete Rückmeldungen zu seinem Fahrverhalten und zur Höhe seines voraussichtlichen Bonus.

