Führend in der europäischen Wachstumsdynamik - Wie Haier den Markt anführt

Die Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, startet am 6. September. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Messe haben sich Top-Marken, Technologiegiganten, Branchenexperten und Verbraucher aus aller Welt versammelt, um zukünftige Technologietrends, die neuesten Spitzentechnologieprodukte und innovative Lösungen zu erkunden.

Die Haier Group („Haier"), das führende Unternehmen im Bereich der Haushaltsgeräte, nimmt an der IFA teil, um sein Engagement für Innovation und seine führende Position in Europa und darüber hinaus zu präsentieren, was ein stolzer Beweis für Chinas Vormachtstellung in der globalen Haushaltsgeräteindustrie ist.

Haier: Im Rampenlicht der IFA

Die IFA feiert ihr hundertjähriges Bestehen. Die Messe hat sich weiterentwickelt und dabei ihren Namen beibehalten, um ihre reiche Geschichte zu ehren. Auch Haier, das sein 40-jähriges Bestehen feiert, hält an seiner ursprünglichen Markenidentität fest und hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit führende Unternehmen für Haushaltsgeräte zu werden. Die Ausstellungsfläche von Haier auf der diesjährigen IFA befindet sich am Stand 101 in Halle 3.1 und ist rund 3.300 Quadratmeter groß. Für die Ausstellung hat Haier thematische Ausstellungsbereiche für Haier, Candy und Hoover eingerichtet, in denen die führenden Produkte dieser vier renommierten Marken vorgestellt werden: Haier, Candy, Hoover und Casarte, sowie neue Dimensionen der Smart Home-Technologie und ein hochgradig vernetztes und anpassbares Ökosystem. Haier zeigt seine Innovationskraft mit innovativen Produkten, wie der Langjing

X11 Waschmaschine, der ProWash 700 Waschmaschine, dem Bake 800 Backofen und dem Candy Fresco Kühlschrank, die alle von den Besuchern mit großer Bewunderung erwartet werden.

Über die Produktinnovation hinaus hat Haier Smart-Home-Szenarien entwickelt, die auf das IoT-Zeitalter zugeschnitten sind und sich auf Intelligenz, Komfort und Effizienz konzentrieren. Im intelligenten Wohnzimmer beispielsweise lassen sich die intelligenten Lautsprecher von Haier nahtlos mit Fernsehern, Klimaanlagen und anderen Geräten verbinden, sodass Benutzer alle Geräte im Haus über Sprachbefehle steuern können, um ein bequemeres und effizienteres Wohnerlebnis zu schaffen. Das System kann über die hOn-App gesteuert werden. Sie ermöglicht die Fernverwaltung, -erweiterung und -optimierung aller Funktionalitäten der Gruppenlösungen. Durch die Aktivierung alltäglicher Szenarien und die Automatisierung wird das Potenzial der Geräte maximiert, sodass Nutzer von Einsparungen, ökologischer Nachhaltigkeit und einer besseren Haushaltsorganisation profitieren. Über die hOn App, dem europäischen Ökosystem von Haier, können die Besucher die vernetzten intelligenten Produkte und Wohnszenarien in Bezug auf hochwertige, grüne und intelligente Funktionen aus erster Hand erleben.

Neben der Präsentation von Produktinnovationen vor Ort hat Haier in Europa anhand von Marktdaten stets eine bemerkenswerte Leistung gezeigt und in acht aufeinander folgenden Jahren das schnellste Marktwachstum erzielt. Im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien stehen Haier-Kühlschränke mit mehreren Türen branchenübergreifend an erster Stelle. In Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich und Belgien sind die Weinkühler des Unternehmens marktführend und haben einen Marktanteil von über 20 %. Außerdem stehen die Waschmaschinen von Haier auf Platz 2 und in Europa, wobei sie in Italien die Hitliste anführen und in Polen das schnellste Wachstum verzeichnen.

Den globalen Markt im Visier: von bescheidenen Anfängen zu weitreichender Anerkennung auf dem Markt

Anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums ist die Ausrichtung von Haier auf die Hundertjahrfeier der IFA von Bedeutung. Beide Meilensteine unterstreichen das Engagement für kontinuierliche Verbesserungen und die ständige Anpassung an Markttrends. Deutschland, das Land, in dem Haier seine Globalisierung mit unerschütterlicher Entschlossenheit begonnen hat, war Zeuge der Bemühungen des Unternehmens, den europäischen Markt zu durchdringen und seine Reichweite durch die IFA weltweit zu erweitern. Die Präsenz von Haier auf der Messe unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation und Produktaktualisierungen.

In Anbetracht der Tatsache, dass weniger als 5 % der Haushalte in Europa über eine Klimaanlage verfügen, was zum Teil auf die hohen Installationskosten zurückzuführen ist, hat Haier die intelligente Klimaanlage der F-Serie mit einer verbesserten Funktion für einfache Installation entwickelt, die 30 % der Installationsstunden und 60 % der Wartungsstunden einspart. Um sich besser auf den europäischen Markt einzustellen, hat Haier die Kühlschrankserie Cube 90 eingeführt, die der in Europa weit verbreiteten Vorliebe für den Eisverbrauch Rechnung trägt.

Neben der innovativen Produktentwicklung und der genauen Beachtung der Bedürfnisse und Probleme lokaler Verbraucher hat die Haier Group konsequent die Strategie „6-Green" verfolgt. Diese umfasst „grünes Design, grüne Herstellung, grünes Marketing, grünes Recycling, grüne Entsorgung und grüne Beschaffung". Die kohlenstoffarme Energieeinsparung ist somit integraler Bestandteil des gesamten Lebenszyklusmanagement ihrer Produkte.

Im Hinblick auf „grünes Design" hat Haier als Antwort auf die Energieknappheit in Europa die innovative Waschmaschine Langjing X11 eingeführt. Diese bietet eine beeindruckende Energieeinsparung von 50 % im Vergleich zu den strengen europäischen Standards der A-Klasse. Sie verfügt außerdem über die einzigartige Fähigkeit, in nur zwei Minuten frische Luft durch die Trommel zirkulieren zu lassen, wobei die Belüftung bis zu 12 Stunden anhält, damit die Wäsche frisch bleibt. Die Waschmaschine Langjing X11 von Haier wurde dieses Jahr erstmals in 13 europäischen Ländern vorgestellt und erreichte eine bemerkenswerte Abschlussrate von 150 %. Sie eroberte schnell 10 % des lokalen High-End-Marktes und trieb den Preisindex auf über 130. In Polen erreichte der Preisindex für Haier Langjing X11-Waschmaschinen 275, während der Preisindex für Wasch-Trocken-Kombinationen auf 325 kletterte. Darüber hinaus erreicht die ProWash 700 Waschmaschine eine Energieeffizienz von bis zu A-40 % und bietet spezielle Technologien zur Kleiderpflege: die Soft Drum und Proactive EcoWash Technologie liefern außergewöhnliche Ergebnisse für jedes Kleidungsstück.

Unter dem Aspekt des „grünen Recyclings" beginnt die Recyclingindustrie von Haier mit dem Recycling von Haushaltsgeräten und baut ein umfassendes grünes Recycling-Ökosystem aus Rückgewinnung, Demontage, Aufbereitung und Wiederaufbereitung auf, das ein umfassendes Recycling-Netzwerk schafft, das die Rückgewinnung von Haushaltsgeräten, den Transport, die Sortierung und andere Aspekte umfasst. Derzeit umfasst die Recyclingindustrie von Haier vier große Bereiche: Recycling-System, Demontagewerk, Regenerierungssystem und digitale Plattform.

Haier hat sich zum Ziel gesetzt, durch bahnbrechende Lösungen eine überragende Energieeffizienz zu erreichen, die letztlich zu unvergleichlichen Ergebnissen führt. Durch diese bahnbrechenden Innovationen und seine konsequente Praxis der umweltfreundlichen Entwicklung hat sich Haier nicht nur auf der renommierten IFA-Ausstellung in Europa hervorgetan, sondern sich auch als Schrittmacher für die globale Smart-Home-Branche und als grüne, zirkuläre Öko-Marke etabliert und die IFA-Plattform genutzt, um die Exzellenz chinesischer Marken zu präsentieren.

Jahrzehnte der globalen Expansion: Die Weichen für beschleunigtes Wachstum stellen

Inmitten des hart umkämpften globalen Marktes, auf dem nur die stärksten Marken erfolgreich sind, steht Haier als Leuchtturm der Markt- und Markenführerschaft. Diese bemerkenswerte Leistung ist tief verwurzelt in Haiers unerschütterlichem Engagement, die sich wandelnden Bedürfnisse seiner Kunden zu verstehen und zu erfüllen, gepaart mit einer robusten Strategie des lokalisierten Markenaufbaus und einer global synchronisierten Forschung und Entwicklung (F&E).

Auf dieser langen Reise des globalen Markenaufbaus hat Haier drei Phasen des „Ausstiegs, des Einstiegs und des Aufstiegs" durchlaufen, die das Unternehmen dazu gebracht haben, seinen einzigartigen Weg zur Globalisierung zu beschreiten. Bis zum Jahr 2024 hat Haier seine Reichweite auf über 200 Länder und Regionen ausgedehnt und bedient weltweit mehr als 1 Milliarde Nutzerfamilien. Trotz der beachtlichen Erfolge, die Haier bisher erzielt hat, war der Weg des Unternehmens zur Etablierung einer eigenen globalen Marke kein leichter. Anstatt wie andere Unternehmen nur zu exportieren, um Devisen zu erwirtschaften, hat Haier seine globale Reise mit einem unerschütterlichen Engagement für den Markenaufbau angetreten, das 26 Jahre dauerte, vom Beginn der Massenexporte im Jahr 1991 bis zum Erreichen der Umsatzparität auf den Überseemärkten im Jahr 2016.

Die führende Position von Haier auf dem Markt ist untrennbar mit der „3-in-1"-Strategie von Haier verbunden, die für lokalisierte Forschung und Entwicklung, Produktion und Marketing steht. Haier legt großen Wert auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer in anderen Ländern und die einzigartigen Merkmale der regionalen Märkte. Um diese Probleme zu lösen, hat das Unternehmen weltweit F&E-Zentren eingerichtet, die Ressourcen von Institutionen aus verschiedenen Ländern zusammenführen. Diese Strategie fördert die komplementären Stärken und die Zusammenarbeit multinationaler Teams. Die „3-in-1"-Strategie von Haier spiegelt das tiefe Verständnis wider, dass echte Markenglobalisierung sich auf globale Nutzer konzentriert. Dank des Konzepts Nullabstand zum Verbraucher passt sich die Marke an das lokale Lebensumfeld an und wird so von den lokalen Verbrauchern angenommen.

Der weltweite Erfolg von Haier lässt sich auch auf sein offenes Innovationssystem zurückführen. Das Unternehmen hat das Open-Innovation-Ökosystem „10+N" entwickelt und die Open-Innovation-Plattform HOPE eingeführt, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Die „10" steht für die zehn globalen Forschungs- und Entwicklungszentren von Haier, und das „N" steht für die Vielzahl von Innovationszentren und eine große Gemeinschaft von über zehntausend innovativen Partnern und Experten. Diese Elemente sind dynamisch miteinander verknüpft und gehen direkt auf die Probleme der Nutzer ein. Die Plattform „10+N" fördert die direkte Interaktion zwischen Nutzern und Ressourcen und schafft ein globales Netz für kollaborative Innovation. Dieses Ökosystem verbessert nicht nur kontinuierlich die Produkte, sondern treibt auch intelligente Wohnlösungen voran und verkörpert die Philosophie von Haier, dass „die Welt unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist".

Die hochmodernen Systeme von Haier, die umfassende globale Forschungs- und Entwicklungspräsenz und das unerschütterliche Engagement für die Schaffung einer eigenen Markenidentität haben den unaufhaltsamen Vormarsch des Unternehmens in Richtung einer stärkeren Globalisierung vorangetrieben.

Euromonitor International berichtet, dass Haier den Weltmarkt entgegen aller Erwartungen anführt: Im Jahr 2023 konnte Haier seine Position als weltweit führende Marke im Bereich Haushaltsgroßgeräte das 15. Jahr in Folge, gemessen am Einzelhandelsumsatz, halten. Insbesondere die Kühlschränke, Waschmaschinen, Weinkühler und Gefriergeräte von Haier stehen seit 16, 15, 14 bzw. 13 Jahren weltweit an der Spitze.

In Nordamerika hat GEA in 8 aufeinander folgenden Jahren ein zweistelliges Wachstum erzielt.

In Ozeanien hat Fisher & Paykel seine Position als führende Marke für Haushaltsgeräte auf dem neuseeländischen Markt gefestigt.

In Japan hat die synergetische Entwicklung der Haier- und AQUA-Zweimarkenstrategie zu bemerkenswerten Ergebnissen geführt und allein im Jahr 2023 einen Umsatz von 3,662 Milliarden RMB erzielt, was einem Wachstum von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

In Japan steht Haier an der Spitze des kombinierten Marktanteils von Kühlschränken, Waschmaschinen und Kühlmöbeln.

Haier gehört in neun wichtigen Ländern, darunter Indien und Italien, zu den Top 3.

Auch in fünf weiteren wichtigen Ländern, darunter Großbritannien und die Philippinen, sichert sich das Unternehmen einen Platz unter den Top 5. Darüber hinaus gehört Haier in Südostasien insgesamt zu den Top 3, wobei Haier in Thailand sowohl bei Klimaanlagen als auch bei Gefriergeräten den größten Marktanteil hält.

Aufbauend auf seinen Errungenschaften wird Haier weiterhin innovativ sein und seine internationale Präsenz ausbauen. Das Unternehmen ist nach wie vor bestrebt, Spitzenleistungen zu erbringen und seinen Ruf als globale Ökosystemmarke zu verbessern, indem es den sich wandelnden Anforderungen der Zeit Rechnung trägt.

