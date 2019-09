Netto Marken-Discount AG & Co. KG

Neues aus der Höhle der Löwen: Taste Hero® jetzt bei Netto Marken-Discount

Maxhütte-Haidhof (ots)

O'zapft is - mit einer Innovation für den perfekten Biergenuss konnte gestern in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" (DHDL) das Trio Jana und Jürgen Schade und Thorsten Schäfer den Investor Ralf Dümmel überzeugen. Mit ihrem aufsetzbaren Zapfhahn schmeckt auch ein Flaschenbier wie gerade frisch gezapft. Und auch andere kohlensäurehaltige Getränke wie Cola, Limo oder Mineralwasser können mit dem Taste Hero® ein Geschmacks-Upgrade erhalten. Das Produkt ist ab sofort im Netto Online-shop (https://www.netto-online.de/p/2130462000/) sowie in vielen der 4.260 Netto-Filialen bundesweit erhältlich.

Frisch gezapft aus der Flasche

Taste Hero® ist ein Zapfhahn, der auf jede Bierflasche aufgesetzt werden kann, und dafür sorgt, dass jetzt auch Flaschenbier wie frisch gezapft schmeckt. Durch kleine Zacken im Flaschenaufsatz wird das Bier verwirbelt und mit Sauerstoff angereichert. Der Aufsatz eignet sich für alle handelsüblichen Bierflaschen (Glas + PET). Einfach auf die Flasche stecken, Bier einschenken und genießen. Ab sofort gibt es den Deal mit je einem Aufsatz für Glas- und PET-Flaschen zu einem Angebotspreis von 4.99 Euro bei Netto*.

Partnerschaft mit jungen Unternehmen

Mit der Listung ermöglicht Netto den bundesweiten Verkauf des Bierflaschenaufsatzes im flächendeckenden Filialnetz und im Online-Shop des Handelsunternehmens. "Ziel ist es, die innovativen Produkte wie den Taste Hero® unmittelbar nach Ausstrahlung der DHDL-Sendung schnell in den Markt zu bringen und sie der breiten Masse zugänglich zu machen", so Investor Ralf Dümmel. "Netto ist dafür der ideale Partner". Bei dem Discounter haben die Gründer die Chance, wöchentlich über 21 Millionen Verbraucher in von ihrem Produkt zu überzeugen.

*UVP: 7,99 Euro

Netto Marken-Discount im Profil:

Netto Marken-Discount gehört mit über 4.260 Filialen, rund 76.700 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 13,3 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seines nachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch die Spendeninitiative "Deutschland rundet auf", die sozial benachteiligte Kinder fördert. Mit über 5.200 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.

