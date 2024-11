RTL Deutschland GmbH

"Helfen macht happy"

Schallmauer der Hilfe durchbrochen: 300 Millionen Euro nach 29 Jahren RTL-Spendenmarathon

Köln (ots)

Glückliche Gesichter beim Finale des 29. RTL-Spendenmarathon. Stolze 16.619.389 Euro sind bei der längsten Charity Sendung, die in diesem Jahr unter dem Motto "Helfen macht happy" stand, zusammengekommen. "Dieses Spendenergebnis ist der eindrucksvolle Beweis dafür, dass wir gemeinsam mit Leidenschaft und Engagement extrem viel erreichen können und ganz viele Menschen in Deutschland ein großes soziales Herz haben. Das macht mich einfach nur happy", so Stephan Schmitter, Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." "Ich bedanke mich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern und allen Unterstützern für ihre Solidarität. Ich verspreche, dass jeder gespendete Cent dort ankommt, wo er dringend benötigt wird - bei den bedürftigen Kindern in unseren Hilfsprojekten."

Mehr als 300 Millionen Euro Gesamtspendensumme seit 1996

Mit dem heutigen Spendenergebnis beläuft sich die Gesamtspendensumme, die seit dem ersten RTL-Spendenmarathon 1996 zusammengekommen ist, auf 304.494.353 Euro. "Ich bin überwältigt, wie viele Happy Helfer uns in diesem Jahr mit ganz viel Herzblut und Freude unterstützt haben. Auch ich sage von ganzem Herzen DANKE", so Wolfram Kons. "Mit diesen Glücksgefühlen starten wir jetzt in ein ganz besonderes neues Jahr, denn im November 2025 feiern wir den 30. RTL-Spendenmarathon!"

"24h Inklusions Challenge": Weltrekord für Kristina Vogel und die Firmenteams

Trotz Minusgraden und Schneeregen: Bei der "24h Inklusions Challenge" mit Schirmherrin Kristina Vogel und in Kooperation mit dem Deutschen Behindertensportverband wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Mehr als 22.000 Runden und mehr 3.330 Kilometer haben die Teilnehmer innerhalb von 24 Stunden bei dem außergewöhnlichen Sport-Event zurückgelegt. Damit haben die 20 Firmenteams den Weltrekord für die "weiteste Team-Distanz beim Rollstuhl-Parcours (24 Std., Staffel)" - zertifiziert vom REKORD INSTITUT für DEUTSCHLAND (RID) - erreicht. Bei der "24h Inklusions Challenge" wurden insgesamt 633.381 Euro gesammelt. Mit der Spende werden ausschließlich Inklusionsprojekte für Kinder unterstützt.

