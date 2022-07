RTL Deutschland GmbH

Die RTL+ Streaming Highlights im August

Perfect Matches, Selbstoptimierung und preisgekrönte Dramen

Im August heizt die zweite Staffel "Are You The One? - Realitystars in Love" den Streamer:innen ordentlich ein. In dem RTL+ Original, moderiert von Sophia Thomalla, suchen 20 flirtwillige Realitystars ihr "Perfect Match". Außerdem begleitet RTL+ in der eigenproduzierten Reality-Doku "Beautiful - Die Schönmacher" Lifestyle-Beauty-Salons, sogenannte "Insta-Kliniken", die ärztliche Leistungen mit Kosmetikbehandlungen verbinden. In der Emmy-nominierten Drama Serie "Made for Love" zeigt RTL+ darüber hinaus exklusiv eine düster-absurde und zynische Geschichte über Liebe. Exklusiven Fiction-Nachschub gibt es außerdem mit der True-Crime-Serie "The Thing About Pam" von und mit Renée Zellweger, "Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere" und dem Filmdrama "The Life After".

Die Streaming Highlights im Überblick:

Reality im August 2022

Original: "Are You The One? - Realitystars in Love" - ab 2. August

Original: "Beautiful - Die Schönmacher" - ab 9. August

Internationale Fiction im August 2022

"Everything's gonna be OK" - Staffel 2, exklusiv ab 1. August

"Dawson Creek" - Staffel 1-4, ab 1. August

"Spartacus: Blood and Sand" - Staffel 1, ab 1. August

"Spartacus: Gods of the Arena" - Staffel 1, ab 1. August

"Spartacus: Vengeance" - Staffel 1, ab 1. August

"Spartacus: War of the Damned" - Staffel 1, ab 1. August

"The Leftovers" - Staffel 1-3, ab 1. August

"The Thing About Pam" - Staffel 1, exklusiv ab 15. August

"The Good Doctor", Staffel 5, ab 15. August

"Dallas" - Staffel 4-6, ab 15. August

"PEN15" - Staffel 2, Teil 2, exklusiv ab 15. August

"4400" - Staffel 1, Teil 2, exklusiv ab 15. August

"Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere" - Staffel 1, exklusiv ab 20. August

"Made for Love" - Staffel 1, exklusiv ab 22. August

"Shameless" - Staffel 1-3, ab 26. August

Filme im August 2022

"The Life After" - exklusiv ab 1. August

Musik-Event im August 2022

"Wacken" - am 5. & 6. August

Sport im August 2022

"Porsche Carrera Cup: Nürburgring, Deutschland" - ab 6. August

"ADAC GT Masters: Nürburgring" - ab 7. August

"UEFA Europa League & Conference League - Qualifikation Hinspiel" - ab 18. August "Porsche Carrera Cup: Lausitzring, Deutschland" - ab 20. August

"ADAC GT Masters: Lausitzring" - ab 21. August

"UEFA Europa League & Conference League - Qualifikation Rückspiel" - ab 25. August

RTL+ Kids im August 2022

"Ernest & Rebecca" - ab 1. August, Staffel 1

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im August:

"Are You The One? - Reality Stars in Love", ab 2.8.

Endlich wieder mit Profis daten

Im August bekommen wieder ganz besondere Singles eine zweite Chance in Sachen Liebe: Dann startet "Are You The One? - Reality Stars in Love" in die zweite Staffel, erneut charmant moderiert von Sophia Thomalla. Unter anderem sind Zoe Saip ("Dschungelshow"), Franziska Temme ("Der Bachelor"), Cecilia Asoro ("Prominent getrennt"), Lukas Berghof ("Temptation Island VIP"), Fabio De Pasquale ("Couple Challenge") sowie Pharrell Harrell ("Köln 50667") mit dabei. Gemeinsam versuchen die insgesamt 10 Single-Frauen und 10 Single-Männer sowohl eine hohe Geldsumme zu gewinnen als auch ihr Perfect Match zu finden, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist...

"Wacken", am 5. & 6. 8.

Wacken Open Air Highlights auf RTL+ und bei NITRO

Zwei Jahre pausierte das größte Heavy-Metal-Festival der Welt, nun ist das Wacken Open Air (4. bis 6. August) zurück. Erstmals zeigen RTL+ und der Free TV-Sender NITRO einzelne Highlight Konzerte und "Best Of"-Zusammenschnitte! Heavy Streamer:innen von RTL+ erwartet das Live-Konzert der Band "In Extremo" sowie zwei exklusive Specials - ein "Best of Mittwoch/Donnerstag" und ein "Best of Freitag". NITRO zeigt das Konzert der britischen Kult-Band "New Model Army" am Samstag, 6. August, 22:10 Uhr live on tape. Bereits im Vorfeld laufen ab 20:15 Uhr beim Männersender die Specials "Best of Mittwoch/Donnerstag" und "Best of Freitag".

"Beautiful - Die Schönmacher", ab 9.8.

Schön, schöner, am schönsten?

Mithilfe von chirurgischen Eingriffen wollen immer mehr Menschen dem gängigen Schönheitsideal entsprechen: Ob Botox, Hyaluron oder Fadenfacelifting - viele Eingriffe im Lifestyle-Beauty-Salon dauern nicht länger als 20 Minuten. Immer mehr sogenannte "Insta-Kliniken" verbinden ärztliche Leistungen mit Kosmetikbehandlungen und betreiben massiv Werbung über Kooperationen mit Influencer:innen. Die Folge: Ihre meist weiblichen Patientinnen werden immer jünger. RTL+ begleitet in der Doku-Reihe die Schönmacher in ihrem Alltag - ohne die Branche zu bewerben oder anzuklagen.

"The Life After", exklusiv ab 1.8.

Hochaktuelles und mehrfach ausgezeichnetes Filmdrama

Sechs Minuten Terror während eines Amoklaufs an ihrer Schule erschüttern das Leben der Schüler:innen Vada (Jenna Ortega), Mia (Maddie Ziegler) und Quinton (Niles Fitch). Sie alle sind stark traumatisiert und können kaum in ihren Alltag zurückkehren... Das mehrfach ausgezeichnete Drama, u.a. beim Palm Springs International Film Festival 2022, ist ein starkes Plädoyer für strengere Waffengesetze in den USA. Julie Bowen ("Modern Family") und Shailene Woodley ("Big Little Lies") spielen in weiteren Rollen.

"The Thing About Pam", exklusiv ab 15.8.

Von und mit Oscar-Gewinnerin Renée Zellweger

Als Betsy Faria (Katy Mixon) in einer Kleinstadt in Missouri ermordet wird, scheint der Fall zunächst eindeutig. Die Polizei verhaftet ihren Ehemann (Glenn Flehler) und obwohl er seine Unschuld beteuert, wird er vor Gericht für schuldig befunden. Doch dann erscheinen Hinweise, die darauf hindeuten, dass Betsys Freundin Pam Hupp (Renée Zellweger) an dem Verbrechen beteiligt war. Pams Aussagen führen die Ermittler durch eine erschreckende Reihe unerwarteter Wendungen. Die sechsteilige Miniserie basiert auf Keith Morrisons gleichnamigem Podcast und beruht auf einer wahren Begebenheit. Oscar-Gewinnerin Renée Zellweger ist in diesem True-Crime-Drama sowohl Hauptdarstellerin als auch Produzentin.

"Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere", exklusiv ab 20.8

Spannende Krimiserie mit erstklassiger Besetzung

"Warum haben sie Evans nicht gefragt?": Dieser rätselhafte Satz eines sterbenden Mannes schickt die Freunde Bobby Jones und Frankie Derwent auf die Suche nach der Ursache des mysteriösen Todesfalls. Die Ermittlungen führen das junge Paar quer durch England, wobei sie ihr Leben riskieren und schließlich einem Mörder gegenüberstehen, der die Antwort auf die kryptische Frage kennt. Agatha Christies Krimi-Roman von 1934 wird mit dieser britischen Serie neu verfilmt und ist erstklassig besetzt: Will Poulter ("The Revenant"), Lucy Boynton ("Mord im Orient Express") und Oscar-Preisträgerin Emma Thomson ("Cruella") lassen den spannenden Klassiker in neuem Licht erscheinen.

"Made for Love", exklusiv ab 22.8.

Deutschlandpremiere für düster-absurde Geschichte über Liebe

"Made for Love" handelt von Hazel Green (Christin Milioti), die nach zehn Jahren erstickender Ehe mit Tech-Milliardär Byron Gogol (Billy Magnussen) auf der Flucht ist. Denn sie hat entdeckt, dass ihr Mann ihr ein Überwachungsgerät - den Made for Love-Chip - ins Gehirn implantiert hat. Damit kann er Hazel verfolgen und ihre "emotionalen Daten" auswerten, um eine vollkommene Seelenverwandtschaft zu erreichen. Die achtteilige Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Alissa Nutting und erhielt 2021 eine Emmy-Nominierung für die beste Kamera.

