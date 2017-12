-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: EBL Beteiligungs GmbH (Juristische Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: MMag. Dr. Barbara Steger Funktion: Mitglied des Aufsichtsrates -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Oberbank AG LEI: RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000625108 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: Verkauf Datum: 07.12.2017; UTC+01:00 Handelsplatz: XETRA WIEN, XVIE Währung: Euro Preis Volumen 81,70 500 81,70 1500 Gesamtvolumen: 2000 Gesamtpreis: 163400 Durchschnittspreis: 81,70 -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Oberbank AG Mag. Philipp Fritsch 0043 / 732 / 7802 - 37544 p.fritsch@oberbank.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Oberbank AG Untere Donaulände 28 A-4020 Linz Telefon: +43(0)732/78 02-0 FAX: +43(0)732/78 58 10 Email: sek@oberbank.at WWW: www.oberbank.at ISIN: AT0000625108, AT0000625132 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Oberbank AG, übermittelt durch news aktuell