Nass Valley Gateway schließt Absichtserklärung mit CSB Supply BV über die Lieferung von CBD-Produkten zum Vertrieb unter dem Markennamen von Nass Valley ab

Handelssymbole: CSE: NVG Deutsche Börse Frankfurt: 3NVN Deutschland: WKN A1JVHM/ ISIN CA6315202029

Nass Tal Gateway Ltd. (das "Unternehmen" oder "Nass Valley"), an der kanadischen Wertpapierbörse ("CSE") unter dem Handelssymbol "NVG" und an der Deutschen Börse Frankfurt unter dem Handelssymbol 3NVN notiert, freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung ("LOI") mit CSB Supply BV ("CSB") bekanntzugeben. CSB ist ein globaler B2B-Zulieferer von CBD-(Cannabidiol)-Produkten.

Gemäß den Bedingungen des LOI wird CSB die CBD-Produkte liefern und Nass Valley wird sie auf nationaler Ebene in den Vereinigten Staaten und Kanada unter der Marke Nass Valley vermarkten und vertreiben.

CSB hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit der Produktion, der Verpackung und dem Vertrieb einer Vielzahl von CBD-Produkten. Die Produkte, die für die Marke Nass Valley geliefert werden, werden die bundesgesetzlichen Anforderungen der USA erfüllen und weniger als 0,3 % THC (Tetrahydrocannabinol) beinhalten.

John Affenita, President und CEO von Nass Valley, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit einem prominenten und etablierten CBD-Produktionsunternehmen, das die Qualitätsanforderungen und die Spezifikationen der Marke von Nass Valley erfüllt, diesen LOI einzugehen. Das gesamte Produktsortiment wird uns zur Verfügung stehen, um es national und international zu verkaufen und zu vertreiben. Wir glauben, dass diese Partnerschaft für beide Seiten finanziell von Vorteil sein wird."

ÜBER NASS VALLEY

Nass Valley Gateway (CSE: "NVG"; Frankfurt: "3NVN") ist ein diversifiziertes Gesundheitsunternehmen, das sich darauf konzentriert, das Geschäft der 1988 gegründeten Tochtergesellschaft Pro-Thotics Technology Inc. ("PTI") weiter auszubauen. Das Unternehmen verstärkt seine Vermarktung von langlebigen Medizinprodukten (DME-Business) auf nationaler Ebene, um alle Staaten der USA und anderen Regionen Nordamerikas abzudecken, und entwickelt aggressiv die Vermarktung, Produktion und vertikale Integration von Cannabidiol-(CBD)-Produkten ohne Tetrahydrocannabinol-("THC")-Gehalt für den internen Gebrauch weiter, einschließlich mit CBD versetzter Haut-, Bade- und Körperpflegeprodukte seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Advanced Bioceuticals Limited ("ABL").

PTI ist lizenziert, seine Produkte auch an Medicare-Patienten in den USA zu liefern, und hat im Laufe seiner mehr als 25-jährigen Geschichte eine Datenbank von mehr als 200.000 Patienten in den USA und Puerto Rico aufgebaut, die sich mehr Wohlgefühl und eine Schmerzlinderung von den Produkten versprechen.

Mit seiner Tochtergesellschaft ABL ist Nass Valley entschlossen, auf diesem Schmerzenslinderungskonzept seiner Tochtergesellschaft ABL aufzubauen und sich aggressiv auf den hanfbasierten CBD-Markt mit einem globalen Markt von 3,1 Milliarden US-Dollar (New Frontier Data) zu konzentrieren und seine aktuell in New Jersey basierten Geschäfte international zu erweitern.

