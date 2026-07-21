norisbank GmbH

norisbank als beste Direktbank Deutschlands ausgezeichnet

Handelsblatt und ServiceValue küren norisbank zum "Besten Dienstleister" in der Kategorie Direktbanken

Bonn (ots)

Die norisbank ist Deutschlands beste Direktbank aus Kundensicht. In der aktuellen Studie "Deutschlands beste Dienstleister im Finanzwesen" des Analyseinstituts ServiceValue in Kooperation mit dem Handelsblatt wurde die norisbank als "Bester Dienstleister" in der Kategorie Direktbanken ausgezeichnet.

Die Auszeichnung bestätigt den Anspruch der norisbank, ihren Kunden ein Banking-Angebot zu bieten, das einfach, zuverlässig und konsequent auf den digitalen Alltag ausgerichtet ist. Zugleich unterstreicht das Ergebnis das Vertrauen, das Verbraucher einer modernen, digitalen Bankmarke entgegenbringen.

"Vertrauen gewinnt man auch in der digitalen Welt über positive Kundenerlebnisse. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das, dass alltägliche Bankgeschäfte schnell, einfach und zuverlässig funktionieren", sagt Maik Wennrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der norisbank.

Für die norisbank ist die Auszeichnung deshalb besonders wertvoll, weil sie unmittelbar auf den Einschätzungen ihrer Kundinnen und Kunden basiert. Die Ergebnisse spiegeln wider, wie die Bank im Alltag wahrgenommen wird - dort, wo Banking für Menschen einfach funktionieren muss: beim Bezahlen, Sparen, Geldabheben oder der Nutzung digitaler Services.

Attraktives Gesamtangebot statt Einzelprodukt

"Wir sehen unseren Erfolg vor allem in dem Zusammenspiel aus leistungsstarkem Girokonto, attraktiven Sparangeboten und einer konsequent digitalen Kundenerfahrung", erläutert Wennrich. Das Top-Girokonto der norisbank zähle dabei seit Jahren zu den am häufigsten ausgezeichneten Produkten des Hauses. Es bietet ein attraktives Gesamtpaket für den Banking-Alltag - mit einfacher Kontoführung, moderner App, passenden Kartenlösungen sowie kostenloser weltweiter Bargeldversorgung und Kartenzahlung im Ausland.

"Die Auszeichnung bestätigt unseren Weg. Mit einem der attraktivsten Girokonten am Markt und einem wettbewerbsstarken Tagesgeldangebot schaffen wir echten Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden", so Wennrich. Die Studie zeige, dass Verbraucher genau diese Kombination aus Leistungsfähigkeit, Einfachheit und Verlässlichkeit honorieren. "Im Handelsblatt wird die norisbank als Beispiel dafür genannt, wie Vertrauen erfolgreich aufgebaut werden kann."

Die Auszeichnung des Handelsblatts reiht sich ein in eine Vielzahl unabhängiger Tests und Studien, in denen die norisbank regelmäßig für ihre Produktqualität und Kundenorientierung ausgezeichnet wird.

Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter www.norisbank.de.

Über die Studie "Deutschlands beste Dienstleister im Finanzwesen"

Für die Studie "Deutschlands beste Dienstleister im Finanzwesen" erhob das Kölner Analyseinstitut ServiceValue im Mai 2026 mehr als 48.000 Kundenurteile zu 321 Finanzdienstleistern aus 18 Kategorien. Bewertet wurden Anbieter, deren Leistungen die Befragten innerhalb der vergangenen 24 Monate genutzt hatten. Unternehmen mit dem besten Mittelwert innerhalb ihrer Kategorie erhielten die Auszeichnung "Bester Dienstleister". Die norisbank wurde als bester Anbieter in der Kategorie Direktbanken ausgezeichnet.

Über die norisbank

Die norisbank - ein Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe - ist eine moderne Digitalbank, die ihren Kunden an 7 Tagen die Woche 24 Stunden zur Verfügung steht. Sie bietet ihren Kunden Produkte und Services in Testsieger-Qualität zu stets attraktiven Konditionen. Neben den Kernangeboten - dem leistungsstarken "Top-Girokonto" ab 0 Euro mit passender Kredit- oder Debitkarte, den attraktiven Tagesgeld-Angeboten sowie dem individuellen "Top-Kredit" - bietet die norisbank ihren Kunden breit gefächerte Leistungen in anerkannter Qualität zu exzellenten Konditionen.

Für ihre kundenorientierten, leistungsstarken Angebote wurde die norisbank in den letzten Jahren vielfach prämiert. So belegte unter anderem das norisbank Top-Girokonto beim großen Girokonten-Vergleich 2026 von Euro erneut Platz 1. Vielfache weitere Auszeichnungen bestätigen darüber hinaus die Top-Qualität und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis der norisbank: https://www.norisbank.de/ueber-uns/norisbank/auszeichnungen.html

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