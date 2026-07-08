Personalie / Torsten Amarell verstärkt SWR Unterhaltung / Zum 1. August übernimmt Torsten Amarell innerhalb der SWR Unterhaltung die Leitung der Abteilung "Show & Factual"

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Torsten Amarell verstärkt SWR Unterhaltung

Zum 1. August übernimmt Torsten Amarell innerhalb der SWR Unterhaltung die Leitung der Abteilung "Show & Factual"

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Baden-Baden (ots)

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Torsten Amarell verstärkt SWR Unterhaltung

Zum 1. August übernimmt Torsten Amarell innerhalb der SWR Unterhaltung die Leitung der Abteilung "Show & Factual".

Damit verantwortet er den weiteren Ausbau des nonlinearen Angebotsportfolios ebenso wie die ARD-Federführung des "Eurovision Song Contest", den SWR Klassiker "Verstehen Sie Spaß?" und die Erfolgsformate "Schlager-Spaß mit Andy Borg" und "Sag die Wahrheit".

SWR Programmdirektor Clemens Bratzler:

"Mit Torsten Amarell kommt ein erfahrener und bestens vernetzter Programmmacher zu uns, der die ARD sehr gut kennt und vielfach gezeigt hat, wie erfolgreiche und relevante Unterhaltung plattformübergreifend funktioniert. Ich freue mich, dass er gemeinsam mit einem starken Team unser Angebot weiter schärfen und auf neue Herausforderungen ausrichten wird."

Torsten Amarell:

"Von Andy Borg bis Eurovision Song Contest - der SWR erreicht mit seinen Unterhaltungsangeboten die Menschen generationenübergreifend. Was für ein Schatz! Und ich darf da mitmischen und sogar noch neue Formate für unsere Plattformen entwickeln - das ist nicht nur reizvoll, das fetzt urst und ich freu mich sehr auf meine Kolleginnen und Kollegen."

Vita Torsten Amarell

Torsten Amarell hat in den vergangenen Jahren erfolgreich für mehrere ARD-Häuser (NDR, MDR, rbb) gearbeitet. Zuletzt hat er beim rbb das strategische Programmportfolio, Innovationen und Programmentwicklungen verantwortet. Seit 2020 war er Hauptabteilungsleiter Gesellschaft. Seine Verantwortung umfasste dabei die Radioprogramme Antenne Brandenburg, rbb 88.8 und Fritz sowie die Angebote für junge, digitale Zielgruppen des rbb und funk, ebenso wie das Vorabendmagazin DER TAG. Bis 2020 war Amarell Redaktionsleiter Talk & Journalistische Unterhaltung beim MDR und davor Redaktionsleiter der täglichen Sendung DAS! beim NDR.

Informationen und kostenloses Bildmaterial unter http://swr.li/torsten-amarell-verstaerkt-swr-unterhaltung

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